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北部開28K「國立畢業生狂投履歷」！網揭真相：只能認命

▲有網友指出，朋友在北部開公司近期正在招募人才，卻有一堆國立畢業畢業生來應徵，就算只給28K也點頭答應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有網友指出，朋友在北部開公司近期正在招募人才，卻有一堆國立畢業畢業生來應徵，就算只給28K也點頭答應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 15:33:14

台灣近年來低薪成為常態，不少人找尋職缺時，總會希望是一份高薪工作。然而，就有網友指出，朋友在北部開公司，近期正在招募人才，卻有一堆國立畢業的應屆生瘋搶應徵，就算只給28K也點頭答應，讓他傻眼直呼「現在國立畢業生，真的這麼低嗎？」對此，就有過來人點出關鍵原因。

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原PO於Dcard上發文，表示近期友人正在招募人才，起薪約27K-29K，卻有一堆國立大學畢業生跑去應徵，「然後他開28K還真的有求職者轉正職，有夠離譜，現在國立畢業生，真的這麼低嗎？」

他透露自己也是創業老闆，「我一小時開200請工讀生，每個月開銷都超過40K，每次還要怕工讀生不爽幹跑掉，北部國立應屆生27-29K居然一堆人送履歷，我整個三條線，請問各位有國立應屆生領這麼低的嗎？」

▲原PO收到他人匯款匯錯帳號到他這，一連串後續卻讓他崩潰直嚷「有夠衰！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友驚嘆表示「北部用28K居然請得到國立畢業的應屆畢業生！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
問題曝光後，掀起不少網友討論，「文組絕對有可能」、「你快看是不是文組」、「我公司中字輩學士只給兩萬五，重點是還有人願意來⋯⋯」、「不是阿，現在疫情也不好過，應該有不少人是找不到理想工作就先做一點別的邊翻104」、「我！最近錄取的只開29，而且還是加班到爆的產業」、「對真的請的到，因為別無選擇，無限後悔當初應該隨便考個私立理工科系，只能認命了」。

此外，也有內行點破關鍵，認為和科系或工作內容有關，直言「看工作內容吧？說不定人家的工作吹吹冷氣、打打電腦、送送文件而已，又是正職，當然會有人投，你的工讀說不定是餐飲零售業勒」、「國立也要看科系，台灣理工科真的很吃香！像我大學剛畢業就有拿到45K ，但我朋友國立師範大學圖文傳播學系…也是乖乖搶30K職缺，這時代科系越來越重要了，不像以前國立就好」、「覺得要看科系不是看是不是國立，有些國立冷門科就很難找工作⋯」。（編輯：陳雅雲）

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