北部開28K「國立畢業生狂投履歷」！網揭真相：只能認命

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他透露自己也是創業老闆，「我一小時開200請工讀生，每個月開銷都超過40K，每次還要怕工讀生不爽幹跑掉，北部國立應屆生27-29K居然一堆人送履歷，我整個三條線，請問各位有國立應屆生領這麼低的嗎？」
問題曝光後，掀起不少網友討論，「文組絕對有可能」、「你快看是不是文組」、「我公司中字輩學士只給兩萬五，重點是還有人願意來⋯⋯」、「不是阿，現在疫情也不好過，應該有不少人是找不到理想工作就先做一點別的邊翻104」、「我！最近錄取的只開29，而且還是加班到爆的產業」、「對真的請的到，因為別無選擇，無限後悔當初應該隨便考個私立理工科系，只能認命了」。
此外，也有內行點破關鍵，認為和科系或工作內容有關，直言「看工作內容吧？說不定人家的工作吹吹冷氣、打打電腦、送送文件而已，又是正職，當然會有人投，你的工讀說不定是餐飲零售業勒」、「國立也要看科系，台灣理工科真的很吃香！像我大學剛畢業就有拿到45K ，但我朋友國立師範大學圖文傳播學系…也是乖乖搶30K職缺，這時代科系越來越重要了，不像以前國立就好」、「覺得要看科系不是看是不是國立，有些國立冷門科就很難找工作⋯」。（編輯：陳雅雲）