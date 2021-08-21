房市／5項收納巧思　讓電線不再雜亂

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信義居家表示，第1個小巧思為自製耳機收納卡，可準備一張名片大小的紙卡若有厚度更佳，用打洞機打三個洞再剪開一條細細的縫隙，就可以得到一個簡單好用的耳機集線卡，耳機與插頭處都能卡在收納卡上，讓耳機不再因為打結而縮減使用壽命。
第2個小巧思為善用標籤，方便尋找電線源頭，信義居家表示，許多民眾家中或辦公空間，延長線或數據機上插了滿滿的線時常找不到源頭，只要養成一個好習慣，每當有新的插頭要加入時幫它做個標籤名牌，以後就不怕拔錯插頭囉，不過為了用電安全考量，延長線還是不建議插上太多電器。
第3個小巧思為吸管化身集線器，信義居家表示，辦公桌下的線路總是亂七八糟，若是下午茶喝杯珍珠奶茶有多餘的吸管或是吸管清洗後從中間畫上一刀後套在電線上，雜亂的電線會聚攏在吸管中，電線收納後看起來整潔又清爽。
信義居家表示，第4個小巧思為鞋盒或包裹紙盒別急著丟，可手作為獨一無二的集線盒，像是家中的延長線凌亂不堪，可在鞋盒上挖幾個可以讓電線通過的洞，然後用漂亮的包裝紙包裝起來，可以美化居家環境，也讓桌下或居家空間不會亂糟糟。
第5個小巧思為不穿的襯衫也可用來集線，信義居家表示，家中不要的襯衫將袖口剪下後，可以包覆電線變成好用的集線器，還可依使用方式多縫上扣子還能收納更多不同尺寸的線。