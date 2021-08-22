房市／最舒適的客廳空間　電視與沙發距離

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而電視固定方式建議採用牆面壁掛式最省空間，至於電視尺寸則依沙發與電視牆之間的距離而定，信義居家表示，用電視的吋數乘以2.54公分得到電視對角線長度，再以此數值乘3-5倍就是所需空間距離。例如40 吋電視乘2.54 後得到101.6公分（對角線長），再乘4倍等於406.4公分，意即40吋電視應有約4 公尺左右的觀賞距離。
信義居家進一步說明，茶几高度隨著沙發而定，一般茶几高度多落在30-40 公分左右，選擇時要考慮沙發高度，比如若沙發較低者則茶几也要跟著選較低的，反之較高沙發就可搭配較高的茶几，讓拿取時更舒適，小空間可選擇較低的茶几來減少壓迫感。
信義居家表示，小坪數住宅可考慮捨棄大茶几擺設，改以邊几取代置物功能，這樣可保留更暢通的動線，但若習慣有茶几者需與沙發之間保留約30 公分距離以方便取物，而茶几與電視間距也是動線，則要有75 ∼ 120 公分以上寬度，讓人可以輕鬆穿梭走動。
最後，則是主牆面與沙發的比例拿捏，信義居家表示，沙發通常會依著客廳主牆而立，二者之間需有一定比例，一般主牆面寬多落在4-5 公尺之間，最好不要小於3 公尺，而對應的沙發與茶几相加總寬則可抓在主牆的4分之3寬，也就是4 公尺主牆可選擇約2.5 公尺的沙發與50 公分的邊几搭配使用。