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房市／最舒適的客廳空間　電視與沙發距離

▲客廳最舒適的空間，端看電視和沙發的距離。(圖／和倫提供)
▲客廳最舒適的空間，端看電視和沙發的距離。(圖／和倫提供)

財經中心/綜合報導

2021-08-22 08:00:00

許多人購買新成屋，只做簡易裝潢，以家具或軟裝進場布置，而小坪數的住宅，在家具入場時，更應考慮動線的流暢度，以免空間看起來侷促，專家表示，需留意觀賞電視的最佳高度與距離、主牆面與沙發的比例、茶几高度等細節，才能呈現小坪數的大器感。

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信義居家表示，要讓小宅空間感放大，觀賞電視的高度與距離也很重要，觀看電視的高度取決於座椅的高度與人的身高，一般人坐著時高度約為110-115 公分，以此高度向下約45度角則可抓出電視的中心點，也就是電視中心點約在90-100公分左右的高度最適宜。

而電視固定方式建議採用牆面壁掛式最省空間，至於電視尺寸則依沙發與電視牆之間的距離而定，信義居家表示，用電視的吋數乘以2.54公分得到電視對角線長度，再以此數值乘3-5倍就是所需空間距離。例如40 吋電視乘2.54 後得到101.6公分（對角線長），再乘4倍等於406.4公分，意即40吋電視應有約4 公尺左右的觀賞距離。

信義居家進一步說明，茶几高度隨著沙發而定，一般茶几高度多落在30-40 公分左右，選擇時要考慮沙發高度，比如若沙發較低者則茶几也要跟著選較低的，反之較高沙發就可搭配較高的茶几，讓拿取時更舒適，小空間可選擇較低的茶几來減少壓迫感。

信義居家表示，小坪數住宅可考慮捨棄大茶几擺設，改以邊几取代置物功能，這樣可保留更暢通的動線，但若習慣有茶几者需與沙發之間保留約30 公分距離以方便取物，而茶几與電視間距也是動線，則要有75 ∼ 120 公分以上寬度，讓人可以輕鬆穿梭走動。

最後，則是主牆面與沙發的比例拿捏，信義居家表示，沙發通常會依著客廳主牆而立，二者之間需有一定比例，一般主牆面寬多落在4-5 公尺之間，最好不要小於3 公尺，而對應的沙發與茶几相加總寬則可抓在主牆的4分之3寬，也就是4 公尺主牆可選擇約2.5 公尺的沙發與50 公分的邊几搭配使用。

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