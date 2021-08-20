氣泡水打什麼喝才內行？婆媽曝「霸主組合」：小朋友最愛
近年來「氣泡水」超夯，喝起來有種宛如在喝汽水的滿足感，但熱量卻相去甚遠，成為許多人替代含糖汽水的最佳選擇，不少家庭內都會放一台氣泡水機，自己製作夏季消暑飲料。就有網友好奇詢問大家，「氣泡水可以怎麼變化，還有什麼打氣泡會好喝？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 16:51:08
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己老公最近買了氣泡水機，不過除了拿來打氣泡水外，就只有打可爾必思。所以不禁好奇請教鄉民們，「還有什麼打氣泡會好喝?」
問題一出，網友紛紛在底下分享個人的氣泡水配方，「加一點檸檬汁」、「自製果醋或果醬加了也都不錯」、「水果醋不錯或是新鮮水果」、「我媽媽自己煮冬瓜茶～我覺得加氣泡水也超好喝」、「我加過的有...桑椹醋、梅子醋、蔓越莓醋、蔓越莓汁、葡萄汁、綠茶」、「我自己加過養樂多、運動飲料、檸檬醋、蜂蜜、楓糖漿、可爾必思、紅葡萄酒、堅果豆漿」。
更有內行網友指出，「淡檸檬水＋糖＋幾滴香草精＝黑松汽水」、「果汁機要夠力，養樂多＋冰塊打成冰沙，然後打氣變成養樂多氣泡冰沙。不過比例很難抓，動作也要快不然就會冰沙化很快，沒有冰沙的感覺，或是氣泡打不進去」、「拿水果做成冰茶後加氣泡水，小孩很愛這樣喝，也比外面賣的汽水健康」。（編輯：倪浩軒）