房市／台南東區三大潛力區　均有重大建設

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進一步分析東區成屋房價走勢，去年平均交易總價已達890萬，創歷年新高；單價部分，不分屋齡均價17.2萬，屋齡5年內大樓則為24.4萬。信義房屋崇明店店長葉怡君指出，東區原本房價基期相對高，如今又有許多建設議題帶動，無論土地及住宅價格都持續攀升；雖然如此，因學區、交通、各項設施等機能成熟，仍能獲得「堅持地段」的自住客青睞，無論詢問度及買氣都相當穩定。
進一步分析三大房市潛力區塊，葉怡君表示，南紡購物中心與平實營區一帶，近期有二期商場開幕，平實營區開發案也陸續吸引建商投標土地、目前第一個建案也已經開賣，出現4字頭行情。由於該地點本身就近交流道，且有明星學區、百貨商場、醫院、大學等，周邊屋齡10至20年、建商口碑不錯的中古屋，成交單價本就超過每坪20萬元。
至於南台南副都心及中華東路沿線，葉怡君表示，分別受惠於鐵路地下化與捷運藍線題材。其中，南台南副都心目前有南鐵照顧宅及一個新推案，價格在26至28萬之間；中華東路兩側以店面產品居多，前陣子受疫情衝擊，閒置率較高，但目前詢問度有漸漸回升趨勢，至於住宅產品也因鄰近公園、文化中心、市場等條件，自住買方格外喜愛，屋齡20多年大樓若有景觀，單價可落在25萬左右。