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房市／台南東區三大潛力區　均有重大建設

▲南紡與平實營區周邊，被認為是台南市東區的新興發展潛力區之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲南紡與平實營區周邊，被認為是台南市東區的新興發展潛力區之一。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-23 18:30:00

政大信義不動產研究發展中心《2021房地產年鑑》盤點台南市東區三個熱門潛力開發區，包括南紡購物中心與平實營區周邊、南台南副都心計畫區、中華東路沿線，共通點在於周邊全都有重大建設。

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分析三處潛力區，第一是南紡購物中心結合國賓影城商圈一帶，因鄰近平實營區土地開發案，帶動周邊不動產交易熱絡，尤其土地標售價格屢創新高，連帶推高其餘土地與住宅行情；第二是南台南副都心計畫區，該區區段徵收2016年已經完成，將釋出商業區及住宅區，未來再配合鐵路地下化將增設南台南火車站，預計成為東區另一個不動產市場發展重心；最後則是中華東路沿線，主要受惠於台南捷運藍線（中華環線）路網。

進一步分析東區成屋房價走勢，去年平均交易總價已達890萬，創歷年新高；單價部分，不分屋齡均價17.2萬，屋齡5年內大樓則為24.4萬。信義房屋崇明店店長葉怡君指出，東區原本房價基期相對高，如今又有許多建設議題帶動，無論土地及住宅價格都持續攀升；雖然如此，因學區、交通、各項設施等機能成熟，仍能獲得「堅持地段」的自住客青睞，無論詢問度及買氣都相當穩定。

進一步分析三大房市潛力區塊，葉怡君表示，南紡購物中心與平實營區一帶，近期有二期商場開幕，平實營區開發案也陸續吸引建商投標土地、目前第一個建案也已經開賣，出現4字頭行情。由於該地點本身就近交流道，且有明星學區、百貨商場、醫院、大學等，周邊屋齡10至20年、建商口碑不錯的中古屋，成交單價本就超過每坪20萬元。

至於南台南副都心及中華東路沿線，葉怡君表示，分別受惠於鐵路地下化與捷運藍線題材。其中，南台南副都心目前有南鐵照顧宅及一個新推案，價格在26至28萬之間；中華東路兩側以店面產品居多，前陣子受疫情衝擊，閒置率較高，但目前詢問度有漸漸回升趨勢，至於住宅產品也因鄰近公園、文化中心、市場等條件，自住買方格外喜愛，屋齡20多年大樓若有景觀，單價可落在25萬左右。

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