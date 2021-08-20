COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

年薪60萬！男工程師「每天苦等下班」曝辛酸：真不想幹了

▲有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 18:15:25

各行各業都有不為人知的壓力及辛苦，對此，就有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「我快受不了了，該換工作嗎？」為題發文，表示自己今年29歲，任職於南部某上市科技業，擔任品保工程師，目前年資一年、年薪60萬元。

但這份工作已經讓原PO受不了，他也透露3項主因，第一「對工作沒熱忱」，品保的工作 routine，每天上班都在等下班，工作心態也越來越消極，從一開始的主動接手任務變成不想接手任何其他事務，並且試著將爛攤子、業務或責任都推給別人。

▲有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
第二「工作壓力變大」，跟我相同業務的兩位前輩都離職，只剩下我扛住三人份的業務，打聽了一下部門大概是遇缺不補，後續一直會是這種情況；第三「想不到初衷」，我聽過有人說，當自己快受不了想離職時，試著回想自己當初入職時的初衷，但我根本沒有什麼初衷，單純只是為了賺錢，實際上這份工作錢也沒很多。

這三項原因讓原PO相當苦惱，因此在文末發問「我不知道自己是否該離職，甚至是轉往其他產業，不待科技業，請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？ 我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。

貼文一出，網友們紛紛給出建議，「兄弟我跟你一樣，連續工作8年，所以果斷離職了，讓自己休息一段時間再重新出發，加油！想清楚就去做」、「跳槽吧，不然就早早開始你的計畫，疫情這陣子很動盪，記得考慮清楚」、「完全理解沒有熱忱的無力感，不知道你的未來規劃或個人特質怎麼樣，如果還是喜歡、熟悉或擅長的工作，那確實可以朝著轉換產業別，或試著去做其他類型的Q的工作」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀