年薪60萬！男工程師「每天苦等下班」曝辛酸：真不想幹了

各行各業都有不為人知的壓力及辛苦，對此，就有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「我快受不了了，該換工作嗎？」為題發文，表示自己今年29歲，任職於南部某上市科技業，擔任品保工程師，目前年資一年、年薪60萬元。





但這份工作已經讓原PO受不了，他也透露3項主因，第一「對工作沒熱忱」，品保的工作 routine，每天上班都在等下班，工作心態也越來越消極，從一開始的主動接手任務變成不想接手任何其他事務，並且試著將爛攤子、業務或責任都推給別人。





▲有一名男網友發文，表示自己是名工程師，年資一年，年薪約60萬元，但最近快受不了了，不知道該不該換工作，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

這三項原因讓原PO相當苦惱，因此在文末發問「我不知道自己是否該離職，甚至是轉往其他產業，不待科技業，請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？ 我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。





貼文一出，網友們紛紛給出建議，「兄弟我跟你一樣，連續工作8年，所以果斷離職了，讓自己休息一段時間再重新出發，加油！想清楚就去做」、「跳槽吧，不然就早早開始你的計畫，疫情這陣子很動盪，記得考慮清楚」、「完全理解沒有熱忱的無力感，不知道你的未來規劃或個人特質怎麼樣，如果還是喜歡、熟悉或擅長的工作，那確實可以朝著轉換產業別，或試著去做其他類型的Q的工作」。（編輯：郭佩蓉）



