普渡被要求「煮12道葷菜」！人妻臉綠求助　過來人曝解法

中元普渡是台灣民間一年一度的重大習俗，儘管今年因為疫情無法盛大舉行，不少人也打算儀式從簡，到量販店或超市購買零食、罐頭、飲料等等供品祭祀祖先，不過仍有不少長輩相當看重祭祖儀式，要求「準備12樣葷食」祭拜，而這也讓負責準備的網友相當頭痛，在臉書上發文求助後也吸引過來人給出輕鬆解套方式。

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這名女網友先是在臉書社團《家常菜》內發文表示，隨著中元普渡就快到了，家裡因為重祭祖所以希望她能準備12道葷食，但這就讓她有些困擾的表示不知該如何生出這12道不同的葷菜，這才急忙在臉書上發文向網友們求助「有普渡的拜拜菜能參考嗎？」。

▲近年來不少民眾習慣中元普渡購買罐頭、飲料等當作供品。（示意圖／取自pixabay ）

文章掀起許多熱心網友討論，「跟我婆家一樣，每道都要葷的，搞得我二十年只要拜拜就好焦慮」、「我婆家也是要準備12樣，每次都很傷腦筋」，也有民眾幽默建議「麥當勞1-12號」、「好歹也買個Costco烤雞全餐，烤雞、雞腿、雞翅」；另外也有許多網友也認為心誠則靈，簡單準備即可「主要看你們喜歡吃什麼就準備，不要浪費就好」、「愛吃什麼就拜什麼吧！不然為了拜拜煮一堆大家不吃的也是浪費」。

討論串中就有過來人分享了自己多年來的經驗「如果長輩堅持要12樣葷食，

那就準備小份一點，也無須整份都是葷食

，肉片炒花椰菜也能算葷食，事先滷肉滷蛋滷油豆腐滷筍絲個別裝碗就4樣了，煎一片魚，煮魚丸湯，買個雞捲，鹽水雞，再配3個菜也就差不多了 . 我是過來人拜3、40年了，辛苦你了，加油！」、「買現成的最省事：蝦捲、八寶丸、滷豬腳、煙燻雞」。（編輯：楊智傑）