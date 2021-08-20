傳LINE給癌逝父被已讀！女點開語音秒淚崩　真相暖哭全場

人手一機的時代，不少民眾打電話、傳簡訊的功能，都被LINE、Messenger 或是 Telegram等通訊軟體取代，許多遠距離戀愛或異鄉遊子也多半靠著發達的通訊軟體聯絡與親友的感情。不過日前就有名女網友提到，自己的爸爸三個多月前癌末過世，今年父親節利用LINE傳了一些想告訴已過世爸爸的話，卻莫名「被已讀」，對方甚至回傳了語音訊息，完整經歷曝光後也讓網友們相當感動。

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這名女網友日前在Dcard上以「離開的爸爸已讀了我」為題發文表示，自己的父親今年五月因為癌症過世，從小就沒有跟爸爸住在一起的她，往年都是在父親節準備父親節禮物或紅包，並透過傳訊息來聯繫感情，但今年卻過了第一個沒有爸爸的父親節，「有好多想和爸爸說的話，所以還是決定傳封訊息給他，雖然我知道他再也看不到也不會回覆我了」。

不過讓她訝異的是，當她的心內話傳出去沒多久，對方卻「已讀」了她，甚至回傳兩則語音訊息，突如其來的回應讓原PO驚訝萬分也相當心酸，直到她點開語音訊息仔細聆聽才知道，「原來已讀的是我姑丈，我爸爸生前住在姑姑、姑丈家，我以為爸爸的手機叔叔拿去停掉了，結果原來被姑丈接收了，後面的語音是姑丈問我有沒有嚇一跳，還有安慰我的話，因為爸爸生病期間，都是住在姑丈家他們照顧爸爸的，所以我很感謝他們，也對姑丈道了謝」。

▲儘管回傳訊息的不再是爸爸，但原PO難過的心也被 姑丈貼心舉動療癒了。 （圖／翻攝自Dcard）

文末原PO最後也邊掉淚邊感嘆「希望大家都能好好珍惜自己愛的人，因為不知道人生有多長，也要好好珍惜愛自己的人，因為不知道下輩子還能不能遇見」，而不少網友們也被這個經歷感動，「我爸走1年了，有時候也很想傳訊息給他，雖然知道他不會看，可是爸爸手機在媽媽身上，怕傳過去媽媽會難過，所以也不敢傳，一起加油」、「我爸也是在4月份的時候因為癌症離開了，今年也是我過的第一個沒有爸爸的父親節」、「年是第一個沒有爸爸的父親節，到現在想到他的時候會傳e-mail到他的信箱，希望他能如願收到我的思念」。（編輯：楊智傑）