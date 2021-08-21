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威力彩還在等你！專家揭中元「開運秘法」　許願吉時曝光

▲命理專家艾菲爾老師分享中元開運祕法，並揭曉許願吉時以及各星座的許願關鍵詞。（示意圖／記者顏真真攝）
▲命理專家艾菲爾老師分享中元開運祕法，並揭曉許願吉時以及各星座的許願關鍵詞。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-21 14:45:50

明（22）日就是中元節，許多公司行號近日都已開始舉行祭拜儀式。除了拜拜之外，命理專家艾菲爾老師也分享了中元的開願祕法，並揭曉許願吉時以及12星座的許願關鍵詞，一起來看看吧！

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12星座的許願關鍵詞

白羊「小人遠離」、金牛「桃花降臨」

雙子「貴人出現」、巨蟹「偏財降臨」

獅子「健康活力」、處女「心想事成」

天秤「愛情和睦」、天蠍「業績達成」

射手「喜事連連」、魔羯「財庫旺旺」

水瓶「投資有財」、雙魚「擊退情敵」

＊請參考太陽與上升星座


許願吉時

上午9:00~下午13:00，晚上23:00~1:00。

這兩個時間區間的能量極好。

▲知名塔羅牌老師艾菲爾近日分析指出，「4生肖」越到年底越有吉星高照，越能順利翻身！（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾分享中元許願吉時。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
許願方式

許願時可以準備一個蠟燭，最好是沒有使用過的、顏色不拘，事先將自己的心願寫在一張紙上（最多10個）。許願時點上蠟燭，依序念出自己的願望後，再吹熄蠟燭。（許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全）寫滿願望的紙條可放在自己的錢包中待下次許願再替換即可。可邀請朋友一同許願，匯集願力讓願望實現以後，建議你多行善積德、種福田。


中元節開運秘法

1.吃七顆紅色的小番茄：本週日（8/22）中元節當日早上，起床之後吃七顆紅色小番茄，幫自己擺脫糾纏，切斷不好的厄運。（櫻桃、楊梅、草莓等紅色水果皆可替代。）

2.喝碗薑湯或是紅豆湯：中元節各家各戶都在普渡，陰氣集中，建議可在這天喝一碗薑湯、紅豆湯去霉氣、補補暖氣，祛除身上的寒氣與邪氣。

3.穿紅色的上衣：中元節當天，可穿紅色的上衣，除了讓自己看起來不會懶洋洋、陰沉沉外，更重要的是增添喜氣和自己的陽氣。

4.戴葫蘆項鍊：佩戴葫蘆造型的吊飾或是項鍊，可去煞化邪，也能隨身攜帶各大廟宇求得的平安符。（編輯：倪浩軒）


【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 民俗說法僅供參考，切勿過度迷信

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