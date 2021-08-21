威力彩還在等你！專家揭中元「開運秘法」　許願吉時曝光

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白羊「小人遠離」、金牛「桃花降臨」
雙子「貴人出現」、巨蟹「偏財降臨」
獅子「健康活力」、處女「心想事成」
天秤「愛情和睦」、天蠍「業績達成」
射手「喜事連連」、魔羯「財庫旺旺」
水瓶「投資有財」、雙魚「擊退情敵」
＊請參考太陽與上升星座
許願吉時
上午9:00~下午13:00，晚上23:00~1:00。
這兩個時間區間的能量極好。
許願方式
許願時可以準備一個蠟燭，最好是沒有使用過的、顏色不拘，事先將自己的心願寫在一張紙上（最多10個）。許願時點上蠟燭，依序念出自己的願望後，再吹熄蠟燭。（許願期間不要離開蠟燭，吹熄後要注意火星是否已熄滅，確保自身及居家安全）寫滿願望的紙條可放在自己的錢包中待下次許願再替換即可。可邀請朋友一同許願，匯集願力讓願望實現以後，建議你多行善積德、種福田。
中元節開運秘法
1.吃七顆紅色的小番茄：本週日（8/22）中元節當日早上，起床之後吃七顆紅色小番茄，幫自己擺脫糾纏，切斷不好的厄運。（櫻桃、楊梅、草莓等紅色水果皆可替代。）
2.喝碗薑湯或是紅豆湯：中元節各家各戶都在普渡，陰氣集中，建議可在這天喝一碗薑湯、紅豆湯去霉氣、補補暖氣，祛除身上的寒氣與邪氣。
3.穿紅色的上衣：中元節當天，可穿紅色的上衣，除了讓自己看起來不會懶洋洋、陰沉沉外，更重要的是增添喜氣和自己的陽氣。
4.戴葫蘆項鍊：佩戴葫蘆造型的吊飾或是項鍊，可去煞化邪，也能隨身攜帶各大廟宇求得的平安符。（編輯：倪浩軒）
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