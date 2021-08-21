進電梯下秒iPhone「從6樓摔到1樓」！她曝現況　全場驚呼

許多人平常就相當愛惜手機，若不小心敲到、摔到，就會心痛無比；對此，就有一名女網友發文，表示自己日前進電梯後，邊拿手機回訊息邊按樓層，豈料下秒手機竟然「滑到電梯縫裡」，就這樣從6樓掉到1樓，而她也曝光「手機現況」，貼文一出，網友全驚呼。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我的iPhone從六樓掉到一樓」為題發文，表示自己日前和朋友約了要出門，但就在進電梯後，她邊按電梯樓層，邊拿手機回朋友訊息，「之後電梯門緩緩的準備關上，然後一個手滑我就眼睜睜的看著我的手機直接飛出去，以非常完美的角度神準的掉進電梯門底下的那個縫裡」。





接著，原PO就聽見手機墜落到地面的聲音，「當下我腦筋一片空白，除了用手按住電梯門不讓他關上，我做不了任何事，只能一直望著那伸手不見五指的無底洞」，呆在原地一分鐘後，她才火速衝到管理室，警衛也幫忙找了修理電梯的員工，「我不抱什麼期望，但不到一個月前才換12mini，心真的像碎掉一樣」。





▲女網友PO出從6樓摔到1樓的手機殼。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出從6樓摔到1樓的手機殼。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，「我的老天」、「我最近也感同身受，手機在我騎車時從口袋噴飛，重力加速度的狀況下飛到旁邊的人行道（路線是怎麼飛的我不清楚，最後是在人行道找到），當下想著完了去了要換手機了，結果手機也完全沒有絲毫損傷」、「天啊，看了我想去買手機殼」、「果然選好殼很重要」。（編輯：郭佩蓉）



