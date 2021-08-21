求「加薪15K」把同事鬥倒！過來人猛搖頭：能力只是次要

不少人進入職場後，除了考慮到工作內容與自身職涯規劃外，工作環境的薪資待遇、福利也是首要參考條件之一，若能順利穩定升遷或調高薪水，自然也會積極表現在工作上。日前就有一名女網友提到，自己與另一名女同事同時進入外商的約聘行政，但在合約到期時「想辦法」說服主管替自己加薪將另一名女同事開除，完整經歷曝光後也引發大批網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前這名女網友先是在Dcard上分享了自己成功轉為正職並加薪的過程，文章傳到PTT後也掀起討論聲浪，據原PO表示，與她同時進入的女同事「是雷包」，且自己能力較好、較受主管喜歡，到了合約到期時更直接做了一份PPT，告訴主管們「我的能力你們應該也看在眼裡吧」，直言只要幫她加薪到45K，「你們就可以少聘一個人節省成本」，結果另一名同事果真被解雇，讓她如願接下這份工作與提高的薪資。

▲原PO將完整經歷發在Dcard上掀起討論（圖／翻攝自PTT）

不過經歷曝光後也在兩大論壇造成不少討論，原PO也補充表示自己是無專業的休閒系畢業、多益950分，24歲能有45K已覺得很不錯，不過自己沒有打算在這間公司久待，兩年後想出國學專業，所以也不在乎未來主管可能會對他有所提防。

▲有一名女網友為「加薪15K」把同事「鬥倒」的過程立刻掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

儘管文章曝光後有不少網友懷疑真實性，但也有過來人紛紛表示若情況屬實，這個行為並非最佳解，畢竟能力並非關鍵「覺得可以談自己加薪，可是不用扯到同事，加薪旁邊又有人可以分攤工作才是最佳解」、「一堆人抱怨工作繁重，都沒想過就是這樣來的，2年後接手工作的必定承接工作量」、「直接說自己能力夠還有餘力，希望能以加薪為前提增加工作量就好了，扯一個人可以當兩個用真是找死」、「寧願用一個能力中不是最好的人，而不會造成公司營運風險」。

但也有網友勸慰「職場本來就看各人本事」、「我覺得主管本來就只想留一個啦，但說話這麼自以為是在相處上就不會想深交」、「能力好是一回事，但說話的態度恐怕不是自己想像中那麼會交際」、「其實她不該做行政吧，感覺做業務推銷方面的會更好，她的野心這麼強烈，不幹業務拼自己的薪水覺得可惜了」。（編輯：楊智傑）