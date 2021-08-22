中元節拜拜有禁忌！專家曝「4水果」要避免　對先人不敬

今（22）天是農曆7月15，是一年一度的中元節，許多家庭都會在這天祭拜好兄弟，祈求順遂平安，不過，普渡祭祀也有不少禁忌。搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就提醒大家，中元節拜拜有「4種水果」要避免，對先人不夠尊敬！

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《小茉莉美食記》表示，中元祭祖挑選水果有講究，首先要選擇應季的時令水果，另外，也要選擇新鮮完整的，這是最基本的禮節，而在水果的選擇上更要特別注意，並非所有水果都適合用來祭祖，有些水果雖然應季好吃，但卻天生自帶不好的寓意，並不適合用來祭祖。《小茉莉美食記》便分享4種不宜祭拜的水果：

第一種：空心水果





我們祭奠先祖講究的是誠心實意，俗話說「心誠則靈」，這樣才能得到先人的保佑，而空心水果則意味著「無心」，顯然是不妥當的，所以祭祖的時候一定不要帶。最常見的空心水果如：哈密瓜及各種甜瓜。





第二種：多籽的水果





追思祖先重要的是心誠，在思想和意識上都要純潔，不能有雜念，這樣先人才能感受到。而多籽的水果則代表著雜念太多，對先人不夠尊敬，顯然也是不能帶的。常見的多籽水果有：石榴、百香果、西瓜、火龍果、奇異果等。





▲中元節祭祖有禁忌，其中，在挑選水果方面，多籽的水果應避開，如西瓜等。（示意圖／取自pixabay）

第三種：成串生長的水果





進入秋季，是葡萄，龍眼上市的季節，味道香甜多汁，而且寓意著多子多福，但在祭祖時並不適合，因為這兩種水果是成串生長的，如果帶去祭祖，則會被認為是希望祖先成串離開，也是屬於不敬的行為。除了這兩種以外，類似的還有荔枝、枇杷、小番茄等。





第四種：梨





梨與「分離」的「離」諧音，這是不吉利的，如果帶去祭祖則代表是想與先人永遠分離，這明顯是不孝的行為。雖然先人已經故去，但是他們其實永遠在我們的內心深處，一直陪伴著我們，保佑著我們。相似的還有鳳梨，也是不能帶的。（編輯：許苡晴）



