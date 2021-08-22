全身穿精品被撞！外送員討「22萬賠償」 眾見1細節認同
近年來外送平台相當受到歡迎，送餐時發生的軼事也變多。就有網友表示，朋友與外送員發生車禍，結果對方後續要討高達「22萬元」的賠償金，理由曝光也引發民眾關注。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 17:16:58
原PO在臉書《爆廢公社二館》上發文分享，身邊朋友與外送員發生車禍意外，當下雙方也有報警，初判下來外送員無責，雙方便進行和解，沒想到外送員方梯提出的賠償金額極高，原因是車禍當下，他身上穿著全身精品，「手錶原價25.8萬元，索賠18萬元；皮帶原價1.2萬元，索賠3千元；鞋子原價1.45萬元，索賠7千元；修車估價2萬元；精神賠償1萬元，總計22.2萬元」。
這賠償要求讓原PO相當傻眼，「現在要當外送員入門門檻要這麼高，車子沒改超過10萬元，身上配件行情沒有5萬元、10萬元，不要出來走跳是嗎？」
而完整過程曝光後，網友們也出現兩派看法，一部分人感慨「鞋子以上都不太合理，除非有維修單據」、「連初判都可以完全無責，可見你朋友屬於完全違規，當然能開就開」、「比較像藉機踫瓷，如果是維修 那會有報價單，如果是賣二手要對方提供購買發票再計算使用年限與殘值」、「不用理會他！讓法院判就好了」。
但也有另一派認為「車禍到對方無責，看你朋友違規有多嚴重」、「很多外送家境都還滿優渥的，外送只是打發時間」、「外送員開的賠償算很合理欸，還折舊，精神賠償也沒有開高，怎麼一堆酸葡萄啊」、「他還有幫你把折舊算好，精神撫卹也不高算合理的人了，記得錢付完要把那些東西拿走」。（編輯：潘毅）