在家炸薯條「剛起鍋就軟掉」？內行揭關鍵1步驟：超爽脆
炸物酥脆口感與迷人香氣，尤其吃起來外酥內軟薯條，更深受許多人喜愛。不過就有網友在家嘗試油炸薯條，沒想到起鍋不久就軟掉，忍不住上網求助。而問題曝光也立刻有內行公開「關鍵的1個步驟」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 21:13:34
原PO在臉書社團《家常菜》中發文提到，自己在家裡嘗試炸薯條，「是用便宜沙拉油來炸薯條，但起鍋沒多久，一下就軟掉了，本想說至少能撐個十分鐘都好，請問該怎麼處理，才能維持酥脆的口感呢？」
過程曝光不少內行人立刻點明「回鍋」這一步驟，並解釋「會軟是因為油溫不夠，如果起來是軟的，調高油溫再下去一次，這次時間不用很久」、「家裡炸油溫不夠，一下子就軟掉很正常，所以要多一個回鍋的動作」、「油鍋水份太多溫度不夠都會影響，薯條成金黃色先撈起，等油溫升高油鍋沒有水泡再下鍋回炸一次，油溫必須要高，薯條才會外酥脆內軟」、「起鍋之後要再下鍋再炸一次，約30秒去除水分再撈起，比較不會軟掉」、「要分兩次炸，第二次的油溫要更高。我炸肥腸也是，一次不會酥脆，要兩次」。
另外也有人分享不同的做法「我會用平底鍋用小火乾煎，這樣可以把多餘的油脂再逼出來還會回脆」、「可以考慮用氣炸鍋，超方便的，不用加油，又可以酥酥的」。（編輯：潘毅）