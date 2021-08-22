人夫休假爽玩PS5！遭老婆「1句話狠酸」 眾見內幕全搖頭
工作再加上結婚後，屬於自己的私人時間就少了。就有一位人夫無奈表示，自己休假難得玩一下PS5，就被老婆開口用「1句話狠酸」，兩人相處的內幕曝光後，也立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 23:16:13
原PO在論壇《Dcard》上訴苦，自己周六休假，早上7點就起床，幫老婆煮咖啡、收洗碗機裡的碗盤、收小孩的餐具、拿出烘衣機裡的衣服摺好，叫了外送早餐後，趁小孩還沒起床，準備享受為數不多的PS5遊戲時光。沒想到，老婆此時卻在一旁開口狠酸「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？放假早上不打開窗簾搞那麼暗」。
這句話瞬間讓原PO理智線斷裂「從結婚以來沒讓老婆花過一毛錢，不用工作，房子也買了，沒讓她住我家，也從沒讓她自己一個人帶小孩。煮飯的次數比她多，家事也都有做，小孩功課也有看星期六的早上給我一點自由很委屈她嗎？要是沒結婚還不用自己生這種悶氣？」
不少網友看完後也紛紛回應，「就是這種無心的碎念，真的會讓人火大」、「如果性別對調，一定一堆人叫你離婚」、「好像看到我自己，女人的碎念真的很可怕，明明沒什麼事都可以拿出來念，超級煩，一整個早上的心情都打壞了」、「我是會讓我男朋友玩欸，他還會問我要不要一起」、「跟她討論一下吧？因為每個人都會覺得自己是最累的，她一定也有她的委屈，但她也應該懂你的付出，你別傻傻的一直做，最後才爆發」。（編輯：潘毅）