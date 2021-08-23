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威力彩狂衝21億！「4星座＋生肖」偏財運旺　2撇步神助攻

▲小孟老師分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 08:04:07

威力彩頭獎已經連41摃，台灣彩券表示，今（23）日將開出本期頭獎累積獎金上看27億元。許多彩迷們已紛紛摩拳擦掌，準備繼續努力。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師21日在臉書分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，並稱命中有福報再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。

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▲小孟老師分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。（示意圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。（示意圖／記者顏真真攝）
Top4：雙子座

穀神星入雙子座本命宮，加上金星順行偏財宮，顯示雙子座在23日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，金星為蛋白色，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再搭配蛋，再去下注說不定會中大獎。

Top3：金牛座

太陽水星火星三星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫23日能得到太陽照亮，水星又引進財水，火星燃燒財火，因此財富能量旺盛，建議下注前用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站，下注前也建議曬一下陽光，就能產生三星匯聚的效果，讓財氣瞬間爆棚。

Top2：獅子座

太陽水星火星進入獅子座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，23日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

Top1：處女座

太陽水星火星進入本命元辰宮，顯示處女座23日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能攏罩全身，建議下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水代表太陽水星與火星能亮匯聚，將能增加你中獎機率。

好運生肖：豬、猴、鼠、兔

下注好運時段：

中午11：00～13：00

晚上17：00～19：00

好運方位：正南方，建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注。（編輯：賴詠璿）

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