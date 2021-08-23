便宜老舊的房子你敢買嗎？全場秒答「這句」：規範差太多

買房是許多人共同的夢想，不過，台灣房價居高不下，甚至還一年比一年高，讓不少人與買房的距離越拉越遠。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「大家敢買便宜的房子嗎？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛秒答「這句」。

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PTT女孩板

發文表示，自己看了他們那區的房子，最便宜要200多萬，在台北某郊區，月付只要10000元以下，讓人很心動，首付則約80萬，缺點是25年到30年的電梯大樓，有點老舊，他並好奇「大家會去買這種超便宜的房子嗎？」

▲有網友就好奇在PTT詢問大家「大家敢買便宜的房子嗎？」對此，許多網友都認為， 老屋依舊可買，但必須是921大地震之後才蓋的房 。（示意圖／取自pixabay）

對此，網友們全都議論紛紛「妳傻傻的，以前的老房子比較照起工，牆壁都比較厚實，現在的新房子外觀華麗，但牆壁薄的要死，薄到隔壁手機開震動都可以聽到」、「30年老屋比較大又便宜，結構相對也不錯，缺點是翻新麻煩，畢竟現在新屋像小籠子一樣，還有漏水就是問題了 ，後續有的沒的更麻煩」、「這種屋齡的房，管線牆壁都開始出現不可逆的老舊損毀惹，買來要住，要先花一筆錢，整理完要花多少錢才能住，你有算過嗎？這時會想老房花1~200百萬裝修值得嘛？」「老房子OK啊，重點是地段」、「沒什麼漲價空間才這麼便宜吧」、「郊區房子便宜常常是因為沒人要 ，最好打聽一下有沒有換過電梯」、「老屋也可以翻新啊！新房子都超貴...」

不過，大部分網友一致認為，老屋依舊可買，但必須是921大地震之後才蓋的房，「921前蓋的不敢買」、「921之前的別買吧！規範差太多」、「在921之前，沒有耐震檢測」、「除了921以外幾乎沒有裂，公設比又低不用什麼公共電費，以前那年代有電梯的都還算不錯的房子吧？」「921之前的不敢，牆壁厚有什麼用，結構不穩地震來一樣裂一樣倒」。（編輯：許苡晴）