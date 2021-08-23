COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫救心臟病發鄰居事後收名產！「真相」笑翻：是封口費啦

▲一名網友分享，自己救了心臟病發的鄰居阿伯，結果對方卻常送一大箱名產給他，大家都以為阿伯送禮是因為他出手相救，不過，「真實原因」曝光，網友全都笑翻。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友分享，自己救了心臟病發的鄰居阿伯，結果對方卻常送一大箱名產給他，大家都以為阿伯送禮是因為他出手相救，不過，「真實原因」曝光，網友全都笑翻。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 15:04:20｜2021-08-23 15:13:46

俗話說「遠親不如近鄰」，擁有好鄰居是很重要的，有需要時還可以互相幫忙。近日，就有網友分享，他自從救了心臟病發的鄰居阿伯，對方只要回老家，都會送一大箱名產，而旁人都以為是為了感謝他相救，但事實並不是這樣，這讓網友不禁笑說「原來是封口費啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆廢公社》表示，某天晚上社區的保全跟他說「鄰居的老爸突然心臟病發作，昏倒在地，已經叫了救護車」，身為醫師的他立刻拿了聽診器，從安全樓梯往下衝，再跑到阿伯住的那棟，所幸最後沒事。

原PO指出，自從上次的事件後，阿伯只要回老家，都會帶一堆名產送給他，第二次老婆還推回去，最後只留一袋，讓他難過直呼「餅乾欸！怎麼可以這樣拒絕人家的好意，這次剛好我開門，全收，然後帶去辦公室給大家吃」。

▲原PO透露，阿伯之所以這麼殷勤，是因為他沒有拆穿是裝病。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO透露，阿伯之所以這麼殷勤，是因為他沒有拆穿是裝病。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO提到，自己還是有交代阿伯，下次再這樣他會付錢了，但阿伯之所以這麼殷勤，其實不是真的救命之恩，而是另有隱情。他也透露「他是裝昏、裝心臟痛的，原因只是不想吃飯，想去外面玩而已，我沒拆穿」。

貼文曝光後，網友紛紛笑說，「還以為餅乾是謝禮，看到最後才恍然大悟：原來是封口費呀」、「阿伯表示合作愉快」、「笑死，原來是封口費呀！」「阿北的心意，一定要全部收下呀」、「阿伯很用心，好心有好報啦」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀