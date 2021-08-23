醫救心臟病發鄰居事後收名產！「真相」笑翻：是封口費啦
俗話說「遠親不如近鄰」，擁有好鄰居是很重要的，有需要時還可以互相幫忙。近日，就有網友分享，他自從救了心臟病發的鄰居阿伯，對方只要回老家，都會送一大箱名產，而旁人都以為是為了感謝他相救，但事實並不是這樣，這讓網友不禁笑說「原來是封口費啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 15:04:20｜2021-08-23 15:13:46
原PO在《爆廢公社》表示，某天晚上社區的保全跟他說「鄰居的老爸突然心臟病發作，昏倒在地，已經叫了救護車」，身為醫師的他立刻拿了聽診器，從安全樓梯往下衝，再跑到阿伯住的那棟，所幸最後沒事。
原PO指出，自從上次的事件後，阿伯只要回老家，都會帶一堆名產送給他，第二次老婆還推回去，最後只留一袋，讓他難過直呼「餅乾欸！怎麼可以這樣拒絕人家的好意，這次剛好我開門，全收，然後帶去辦公室給大家吃」。
原PO提到，自己還是有交代阿伯，下次再這樣他會付錢了，但阿伯之所以這麼殷勤，其實不是真的救命之恩，而是另有隱情。他也透露「他是裝昏、裝心臟痛的，原因只是不想吃飯，想去外面玩而已，我沒拆穿」。
貼文曝光後，網友紛紛笑說，「還以為餅乾是謝禮，看到最後才恍然大悟：原來是封口費呀」、「阿伯表示合作愉快」、「笑死，原來是封口費呀！」「阿北的心意，一定要全部收下呀」、「阿伯很用心，好心有好報啦」。（編輯：許智超）