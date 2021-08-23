家中保全系統狂響！她秒報警求救 警見「入侵者」卻笑了
小偷闖入民宅的事件頻傳，因此有不少人會在家中裝監視器、保全系統，確保第一時間能收到闖入通知。近日，美國就有女子外出工作時，突然收到保全系統通知「有入侵者進入屋內」，嚇得她立刻報警，但等到警察到現場搜查，卻發現入侵者的「真實身分」，讓她聽了十分尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 16:32:40
根據《Inside Edition》報導，美國一名女子摩頓（Jordan Moreton）某天晚上外出工作時，突然收到家中保全系統的通知，警告她「家裡有入侵者在臥室中移動的跡象」，她立刻報警請求協助，而警方收到通知後，也派出幾名身穿防彈衣、攜帶手槍的警察到現場，但進屋後卻沒發現入侵者。
正當警察感到困惑時，其中一人發現地板上的蟑螂，才知道原來是烏龍一場。事後，警方也透過摩頓家的保全系統與她聯繫，開玩笑地說「妳家的監視器有問題（Bug，『程式錯誤』和『蟲子』的雙關）」，她起初還沒意會過來，等到警察說出告訴她「一隻蟑螂」，才了解事情的真相。
摩頓聽完也幽默地說「幫我把房子燒了」，隨後雙方都忍不住開始大笑。她後來也透露，當下發現入侵者是蟑螂時，其實非常尷尬，但還是很感謝這幾位警察的幫忙，讓她感到十分安心，並能夠在第二天早上順利回家。（編輯：許智超）