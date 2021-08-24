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影／臉的對稱性很重要？醫師曝「不完美造就完美」

▲左右臉對稱，到底會不會比較好看呢？（圖／美上美皮膚科診所 授權）
▲左右臉對稱，到底會不會比較好看呢？（圖／美上美皮膚科診所 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-24 18:00:00

醫療技術日漸發達，除了讓國民平均壽命提高之外，現代人更可以透過不同方式來改變自己天生的外貌，也就是所謂的「整形」，然而每個人的審美觀都有所不同，所以整形的目標也都不一樣。Youtube頻道「美上美皮膚科診所 」這次就要來和大家分享，到底大家心中完美的對稱臉型，是不是真的好看呢？

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▲醫生表示，自己遇過很多客人要求把左右臉變得盡量對稱。（圖／美上美皮膚科診所
▲醫生表示，自己遇過很多客人要求把左右臉變得盡量對稱。（圖／美上美皮膚科診所 授權）

影片一開始，醫師就和大家分享自己的經驗，她表示，有不少客人都會因為臉型不對稱，而想要在某一側補一點調整用的藥劑，但醫生舉例，即便帥如貝克漢，可如果把左右臉拆開來再對稱，也都意外的沒有那麼好看。


▲即便是足球巨星貝克漢，臉對稱後其實也沒那麼自然。（圖／美上美皮膚科診所
▲即便是足球巨星貝克漢，臉對稱後其實也沒那麼自然。（圖／美上美皮膚科診所 授權）
她表示，這就是所謂的「不完美造就了完美」，其實世界上的每個人，沒有所謂的完美臉蛋，就是要有那麼一點點的缺陷，看起來才自然，要是大家的左右臉都是對稱的，那才會變得非常奇怪。


影片最後，醫生也強調，其實一個人美不美、好不好看，和表情也有莫大的關係，因為那才是從心中發出來最自然的樣子，就好比一個不是明星的素人，如果發自內心對著你笑，你也會覺得很美、很漂亮一樣。（文字編輯：沈傳恩）


▲醫生認為，長得好不好看，和平時的表情也有關係。（圖／美上美皮膚科診所
▲醫生認為，長得好不好看，和平時的表情也有關係。（圖／美上美皮膚科診所 授權）
▶感謝授權：美上美皮膚科診所
原始影片：https://youtu.be/OQJbYXeZR0E

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