普渡這樣拜錯了？早餐店突遭「負評轟炸」 原因讓網氣炸
昨（22）日是農曆7月15日，是一年一度的中元節，民眾都會在這天祭拜好兄弟，祈求順遂平安。不過，今日就有網友抱怨，他的早餐店被留2顆星的負評，原因竟是中元普渡的「供品」拜錯了，讓他傻眼直呼「生意難做」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 18:09:31｜2021-08-23 18:28:22
原PO在《爆廢公社》表示，自己有開一間早餐店，而近來正逢中元普渡，便在店門口擺供品祭拜好兄弟，然而隔天卻收到2顆星負評，那位客人還寫下「中元節你們拜生米、真的毫無意義，給亡者吃的供品卻隨便拿東西來拜，還以為能保平安？」
客人接著還嗆「你們自己都不吃生米還要這樣拜，連傳統文化都亂搞，不如不要做」，這讓原PO看了相當傻眼，只能無奈地說「這年頭生意難做，連中元節拜拜都能被惡評…」。
貼文曝光後，網友也紛紛留言狂酸，「人比好兄弟可怕是真的」、「傻眼，這會不會管太遠」、「那泡麵要20包全部泡好放在桌上？」、「傳統習俗…就是拜生米、油、鹽…」、「第一次看到有人可以無聊到這種程度」、「還要管好兄弟該吃什麼？」、「我還拜泡麵，以他的邏輯我旁邊應該放熱水，不…可能還要泡好」、「他怎麼會知道？莫非…」。（編輯：許智超）