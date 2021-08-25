影／如何成為稱職貓奴？ 養貓第一個月做的10件事

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1.健康檢查、打預防針、植晶片：貓咪被領養前，不知道牠之前的生活環境，可以帶去獸醫院做健康檢查，確認貓咪是否有貓咪相關疾病。
2.購買定期除蟲滴劑：日常生活上，貓咪都有可能遇到寄生蟲，因此定期給貓咪投藥比較保險。
3.幫貓咪洗澡：貓咪在領養前，生活環境不一定是非常乾淨，可以幫牠洗個澡，把身上的髒污洗乾淨。
4.主食挑選、食器購買：挑選貓咪適合的食物以及食器。
5.挑選貓砂盆、貓砂：貓砂與貓砂盆就是貓咪的廁所，選個適合的貓砂及貓砂盆，讓貓咪能安心且舒適的使用。
6.購入貓跳台、貓抓板：貓咪喜歡爬高、跳躍，可以購買貓跳台與貓抓板，讓貓咪有個休憩玩耍的地方。
7.挑選貓咪玩具：狩獵是貓咪的天性，可以選購貓咪玩具或是逗貓棒讓貓咪玩耍。
8.購入胸背牽繩、外出包：若有將貓咪帶出門的需求，可以選購適合貓咪的胸背牽繩以及外出包。
9.帶貓咪出去散步：大部分的貓咪不像狗一樣，需要帶出門散步消耗精力。因此可以觀察貓咪的個性，看看牠是否適合帶出門散步。
10.挑選寵物保險：為自家的貓咪保險，一但貓咪發生意外或生病時，也可以申請理賠。（文字編輯：劉俊佑）
▶ 感謝授權：Nemo&Omen 狗貓生活誌
原始影片：https://youtu.be/78QmHhBjrLw