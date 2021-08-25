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影／如何成為稱職貓奴？ 養貓第一個月做的10件事

▲YouTub頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌」分享養貓第一個月做的10件事。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）
▲YouTub頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌」分享養貓第一個月做的10件事。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-25 10:00:00

近年來，台灣人口少子化，但飼養寵物的人數卻逐年增加。而近期的走私貓安樂死事件，也引發民眾熱議，更有不少網友強調「領養代替購買」。YouTub頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌」領養了一隻橘貓，他也拍影片分享，飼養貓咪第一個月，該做的10件事，讓你快速上手成為「稱職的貓奴」。

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YouTub頻道「Nemo&Omen 狗貓生活誌」領養了一隻貓「Omen」，於是主人「人類」分享養貓第一個月做的10件事。



1.健康檢查、打預防針、植晶片：貓咪被領養前，不知道牠之前的生活環境，可以帶去獸醫院做健康檢查，確認貓咪是否有貓咪相關疾病。

2.購買定期除蟲滴劑：日常生活上，貓咪都有可能遇到寄生蟲，因此定期給貓咪投藥比較保險。

3.幫貓咪洗澡：貓咪在領養前，生活環境不一定是非常乾淨，可以幫牠洗個澡，把身上的髒污洗乾淨。

▲大多數的貓咪都不太喜歡洗澡，為了讓貓咪乾淨，只能請牠多多忍耐。圖／Nemo&Omen
▲大多數的貓咪都不太喜歡洗澡，為了讓貓咪乾淨，只能請牠多多忍耐。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）

4.主食挑選、食器購買：挑選貓咪適合的食物以及食器。

5.挑選貓砂盆、貓砂：貓砂與貓砂盆就是貓咪的廁所，選個適合的貓砂及貓砂盆，讓貓咪能安心且舒適的使用。

6.購入貓跳台、貓抓板：貓咪喜歡爬高、跳躍，可以購買貓跳台與貓抓板，讓貓咪有個休憩玩耍的地方。

7.挑選貓咪玩具：狩獵是貓咪的天性，可以選購貓咪玩具或是逗貓棒讓貓咪玩耍。

8.購入胸背牽繩、外出包：若有將貓咪帶出門的需求，可以選購適合貓咪的胸背牽繩以及外出包。

9.帶貓咪出去散步：大部分的貓咪不像狗一樣，需要帶出門散步消耗精力。因此可以觀察貓咪的個性，看看牠是否適合帶出門散步。

10.挑選寵物保險：為自家的貓咪保險，一但貓咪發生意外或生病時，也可以申請理賠。（文字編輯：劉俊佑）


▲若有需要將貓咪帶出門，可以選購適合的外出包。（圖／Nemo&Omen
▲若有需要將貓咪帶出門，可以選購適合的外出包。（圖／Nemo&Omen 狗貓生活誌 授權）

▶ 感謝授權：Nemo&Omen 狗貓生活誌  
原始影片：https://youtu.be/78QmHhBjrLw

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