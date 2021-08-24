威力彩27億獎落三峽！正妹律師「20字」喊話得主　網笑翻

連槓41期的威力彩，頭獎昨（23）日晚間開出！第110000067期威力彩頭獎金額27億元，在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元一人獨得。消息一出，各大社群平台紛紛熱議，而「正妹律師」李怡貞也在臉書發文喊話得主，最後「20字」讓網友看後全笑翻。

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台灣彩券昨晚公布派彩結果，第110000067期威力彩第一區中獎號碼為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼則為01。其中，頭獎金額27億45萬521元一人獨得，另貳獎開出4注，每人分得1670萬2658元，參獎開出161注，每人分得15萬。

▲連41槓的威力彩，頭獎昨（23）晚在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元一人獨得。（圖／NOWnews資料照）

對此，李怡貞在臉書搞笑喊話27億得主，「30多歲住三峽的年輕人，在你變成廢人前，在你突然覺得生命很珍貴，前途充滿光明卻又驚弓之鳥的害怕被人知道，懷疑彩卷行會去調監視器循線找到你，甚至連你家人都不敢透露，

真心建議你來事務所找我

。」隨後，她又在留言處補充「

沒什麼事，我缺乾爹/媽

。」

貼文一曝光，立刻掀起共鳴，網友紛紛笑回「多希望找你的那個人是我啊」、「可以約我一起嗎」、「李律長得漂亮就算了，居然心地還那麼善良，處處為中獎人著想」、「重點是最後一句」、「希望我可以因為這個原因找李律師」、「我來想想看我有沒有朋友住在三峽」、「這年頭連律師都不想努力了」、「我住三峽，我也想認識乾姐姐」。（編輯：許苡晴）