第一次買威力彩就中！男愣：多少錢 眾見「買法」全震驚
威力彩昨（23）日晚間開獎，結果槓龜41期的頭獎終於開出，由新北三峽一人獨得，獎金高達27億，令人稱羨，另外，貳獎部分也有4注中獎，一人約可以分到1600萬餘元。而就有網友分享自己因為看到高額獎金，於是第一次購買威力彩，結果沒想到也幸運中獎，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 10:41:12｜2021-08-24 10:41:23
原PO在PTT貼文指出「我昨天也有買了威力彩自選包牌啦，但是有點看不懂，這樣是中多少元啊？我只差兩個號碼，真的有點可惜！」只見貼出的彩券，原PO使用的就是內行彩迷的「威力彩全餐包牌」買法，根據昨晚開出的獎號，第一區「08、09、19、23、24、35」、第二區「01」來看，這張彩券第一區對中四碼加上第二區獲得一個4000元的伍獎；另外沒有對中第二區，但也中四個號碼的，總共有7組800元的陸獎，總共是中獎9600元！
貼文一出，網友紛紛回應「原來可以包第二區喔，還以為是只能包號....」、「我看這篇才知道，可以第二區包牌的喔」、「原來可以包第二區，我都只是包號，整個不會中」、「看這篇才知道可以B區包牌+1」、「好猛喔，9600欸，恭喜」、「別人的包牌都回本12倍，我的包牌都是變廢紙」。
事實上，原PO這種買法即是所謂「包牌法」，一般來說，分為兩種，第一種為「第一區有8組數字，第二區包號」，也就是第一區8組數字都不同，且每組數字搭配第二區的一數字，從01到08；另一則則是第一區號碼「僅有一組」，但後方第二區採用包區，等於有8注號碼相同，但第二區號碼為01到08，該名網友就是採取後者包牌法，只要「僅有一組」的號碼中獎，8注就肯定全中！（編輯：張嘉哲）