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便當打開愣住！她見「1配菜」喊邪教　眾反讚：現在超貴

▲便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 11:51:09

現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一。不過在眾多菜色中，總是有些特殊品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。就有位女網友分享一道自己最不喜歡的便當配菜，直呼「是什麼邪教？」但有不少老饕認為這道菜現在的價格很貴，引發討論。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了自己便當的照片，並直呼「….右下角是什麼邪教？」更強調「聽說很貴是吧？給我錢我也不吃。」還在文末附上一個嘔吐的表情符號。

▲原PO無法接受便當內的小黃瓜。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲原PO無法接受便當內的小黃瓜。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
而從照片中可以看見，原PO嫌棄的是切成片狀的小黃瓜，但不少網友力挺小黃瓜如今超金貴，「別小看這邪教你可能還吃不起1斤呢」、「前一兩個禮拜，一斤可以買一到兩個雞腿便」、「1斤130炒給你吃還嫌」、「現在貴死了」。

但就如同原PO所說「給我錢我也不吃」，許多網友也接受不了便當內有小黃瓜，紛紛留言回覆說，「我也不行，生吃可以，熱的熟的軟的都不行」、「不敢吃小黃瓜＋1，直接連底下的白飯一起挖掉」、「小黃瓜不行，有一個臭味」、「沒辦法接受熱的小黃瓜」。

不過也有網友認為，「以前我也不敢吃，有次在上班時，實在餓到受不了，就拿起來吃了，不知道是真的餓到，還是因為做的好吃，後來現在都敢吃了」、「酸甜小黃瓜好吃」。（編輯：倪浩軒）

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