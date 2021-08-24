廁所別設在房子正中間！「6NG風水」要避開　犯忌恐破財

每天都會使用到的廁所，是家裡代謝、排除穢氣、清潔髒汙的重要區域，被視為居家風水中重要的一環，若採用不良設計會影響居住者的財運、身體健康、整體運勢。根據命理網站《旺好運》報導，除了平常廁所要保持乾燥不潮溼、通風明亮與基本整潔外，以下「6點嚴重NG的廁所風水」也要避開，若沒處理好恐怕會產生不良影響。





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▲命理網站《旺好運》點出廁所的「6大NG風水」，提醒大家要避開，否則觸犯禁忌的話，全家人財運、健康都會變差。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

× ▲命理網站《旺好運》點出廁所的「6大NG風水」，提醒大家要避開，否則觸犯禁忌的話，全家人財運、健康都會變差。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

廁所NG風水一：馬桶不可正對廁所門





若馬桶對著廁所門，很容易在開關門時，讓穢氣隨著空氣帶出，汙染到其它的空間；且如廁的地點應保有隱私，若在門旁容易缺少安全感，影響身體健康，對全家人運勢都會沖煞到。建議要改變馬桶或廁所門的位置，或是在門口加裝長度蓋過馬桶的門廉，阻隔穢氣。





廁所NG風水二：廁所門不可正對大門





廁所門口的位置，不宜正對大門，是風水中大忌，會導致破財、財進就財出、留不住財富，而且一進家門就吸收廁所穢氣，長期下來對身體有害。一定要極力避免這樣的格局。





廁所NG風水三：廁所門不可正對廚房





廁所門口位置，也不適合對著廚房，對廚房煮飯菜的衛生安全有影響，病從口入；還有廁所五行屬水、廚房屬火，兩個空間產生水火相剋的問題。





廁所NG風水四：廁所門不可正對房間





不論房間或臥室，都是休息、需要保持良好睡眠品質的地方，若與廁所門正對，穢氣直沖房內，讓房內的人病痛增加、災難變多、運勢變差。可在房門與廁所門都掛上不透明的長布簾，且布簾的長度要超過馬桶高度。





廁所NG風水五：廁所位置不可在房子正中間





整間屋子的風水格局，不可將廁所位置安排在中間，會出現全家人健康不佳的狀況，家運衰敗、破財。





廁所NG風水六：廁所不可髒亂、堆積雜物





家裡浴室不要推放雜物、並時時保持清潔、注意通風，若堆積握過多物品，讓裡面穢氣沖天，非常不利聚財。除了要開窗透氣外，建議可以栽種一些淨化空氣的植物。（編輯：許苡晴）





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