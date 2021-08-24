哪個科系「解釋」最麻煩 ？過來人答案一面倒：別再問了
大學科系很多種，有些科系的名稱比較「特殊」，會讓人摸不著頭緒這科系是在學什麼，以及未來的出路有哪些。近日有網友在網路論壇提問，「哪個科系被問到解釋起來會很麻煩？」他舉例，朋友是唸環境工程，卻被認為是要去當清潔工，許多網友也在底下分享自身經驗，崩潰直呼「真的別再問了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 13:15:51
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「唸什麼系被問到解釋會很麻煩」的貼文，「如果是醫學、電機資工這種系，一說出來大家都知道是在學什麼。有什麼系是要解釋個老半天，還解釋不出所以然的？聽我朋友說他念環境工程，對外都直接說以後要去當清潔工」。
貼文一出，網友紛紛蓋起留言高樓，「行政管理系絕對是解釋不出所以然的No.1，沒人知道我們四年到底讀了什麼」、「高醫，醫學系喔？不是，是呼吸治療系」、「中醫雙主修醫學系也很難解釋」、「公共衛生系，被朋友說：以後環境的衛生就靠你了欸（指向旁邊的馬路）」、「長輩：喔妳讀應外系喔，那妳下次要跟我用英文打招呼喔」、「英文系，每次都被問是不是要當翻譯」、「不動產與城鄉環境學系以後要賣房子嗎？」。
還有網友說，「統計系，被問：欸，校正回歸是什麼迴歸」、「我念資工，親戚聽到就說幹麻念這個又沒前途，她以為是志工，算了反正跟他們解釋也不懂」、「我很好奇佛光大學的佛教學系出來要幹嘛」、「生科，我同學還被問以後是要當禮儀師嗎」、「航運管理，被問是在學開船的嗎」、「讀電機系被問會不會修電腦」，但也有網友奉勸「其實根本不用解釋，自己喜歡就好，聽不懂的人解釋再多都沒用，如果真的不懂別人的科系，就真的別再問了」。（實習編輯：歐雅如）