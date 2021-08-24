專長結合工作很吃香？學生妹嘆「1關鍵」：現實真不簡單
以前常聽人說「興趣或專長可以當飯吃」，不過當自己喜歡的事情，變成有壓力的工作時，這句話還是一句好的比喻嗎？近日有網友在網路論壇分享，認為以前有一技之長在未來可以好找工作，不過到最後發現專長變工作很痛苦，貼文引發廣大回應。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 14:03:13
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「專長變工作好痛苦」的貼文，「以前都很慶幸自己有一技之長，未來可以有個明確的目標好找工作，結果快出社會了才發現，自己的專長變成工作超級痛苦，因為開始有實習等等，發現自己完全不適合，是藝術相關的專長，只有不當成工作我才能好好發揮做的開心，覺得這樣的自己很莫名其妙，也覺得完蛋這樣以後該找什麼工作好」。
貼文一出，網友紛紛以過來人身份分享經驗「我是做設計的，我自己的經驗是只要加入客戶的建議事情就會開始不有趣，工作本來就是滿足客人的需求不是為了做出自己喜歡的作品，在我越做越不開心的時候我都是這樣提醒自己的」、「我也是讀設計，初步入社會我也很不習慣，總是被老闆主管打槍，我就很懷疑自己，覺得讀了這麼多年的專業最後變這樣，就自己出來做了」。
許多網友提醒原PO，「這樣只能算興趣不算專長，如果想繼續就磨練到不覺得痛苦，或是先找個適合的，空閒之餘加強自己想做的技能，再回去做原本想做的」、「有興趣不代表你會喜歡相關工作」、「工作就是會把你本來是夢想的事情，毀滅並且消滅殆盡」、「剛開始工作，會有陣痛期，適應一下吧」、「我也很擔心興趣變成工作後會不會變成討厭」、「工作是要找自己莫名擅長但沒興趣的事，如果是興趣跟夢想，很快就被工作現實給抹殺」。（實習編輯：歐雅如）