上萬境外生恐塞爆防疫旅館　鄭文燦：建議報到時間可延長

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鄭文燦表示，針對Delta病毒威脅，目前入境監測採4大對策，包括14天隔離、入境1採、隔離結束前2採，期間還會執行一次快篩，這4大對策在桃園執行很徹底，要求各單位在執行的時候，務必要做到全程管理，以及防疫安全。
鄭文燦指出，桃園市目前有27家防疫旅館，扣除2家機組員專用旅館之外，另25家防疫旅館使用率都超過75%，新型入境管制規定實施後，防疫旅館負擔加重，若9月境外生專案通過後，可能會有1.3萬名境外生在短時間內入境，而這個數字剛好是北北桃防疫旅館的房間總數，若加上一般民眾入境後也有防疫需求，屆時可能會發生境外生與一般民眾搶房的狀況。
鄭文燦提到，由於部份縣市防疫旅館量能不足，去年就發生境外生入境後就近選擇桃園防疫旅館，結果造成防疫需求超載亂象，防疫旅館一房難求，為避免舊事重演，他希望教育部能彈性調配境外生報到時間延長，讓原本集中2星期內需完成報到手續的時間，分流延長至2個月；另外也可以透過防疫巴士將入境學生載到各縣市防疫，或提高集中檢疫所服務量能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。