房市／汽車業務進信義房屋　錢怡穎翻轉人生

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她分析，車子是消耗品、奢侈品，房產則較偏向必需品，就算是置產性質，也是一筆高額資金，作為房地產經紀人，責任更重大、挑戰也更大。最後，考量信義房屋擁有完整教育訓練，她決定進入信義房屋。
沒想到才一入行，錢怡穎竟立刻遭遇挫折。由於求學階段到汽車業務工作都不太需要使用電腦，在信義房屋卻剛好相反，「光是打字都要想一想注音符號在哪個位置！」當時的店主管甚至還得親自「教電腦」；此外，有賣高級車的經驗，許多人對她的表現期待很深，但新人前2個月她不但是同梯業績最後一名，還沒有接到半件委託。
錢怡穎回憶，當時她天天在傳統市場發派報，卻從沒有客戶找上她，一想起以前賣車子，打扮地光鮮亮麗開車上班，現在卻在市場頂著豔陽發派報，挫折之餘忍不住躲在市場旁哭了起來。不過，「只要是做對的事，有時候需要的只是時間」，在男友、家人、潛水同伴，以及店主管、學長姐的鼓勵與協助下，她不間斷練習電腦、發派報，且每天至少花2小時徒步認識商圈店家，一來掌握店面租約到期的時間，作為日後開發屋主的參考，也能經營未來有轉租為買需求的潛在客戶。
最後，錢怡穎不但與商圈店家變得非常熟識，就連市場攤販見她休假沒來發派報，隔天還會關心「妳昨天怎麼沒來？」憑藉一步一腳印的努力，第三個月之後，她透過前面累積經營的客戶轉介，一共接到11.5件委託。而即便是上手之後，錢怡穎也絲毫沒放鬆，她笑說，就連每月一次和在北部醫院工作的男友抽空見面，男友還會充當司機載她去洽談案件，或扮演起分析的角色，給予她工作上的建議。
除了這些紮實的基本功，錢怡穎還有一項堅持，那就是將「利益」拋開，積極進行社區服務，並且真心與客戶相處。她曾服務一對86歲老夫妻，一開始只是透過銀行專員介紹，無償協助這對子女不在身邊的老夫妻處理房屋問題，後續偶爾到家中探望，沒想到有次拜訪時，剛好老爺爺外出遇到行車糾紛，警察致電家中，讓老人家十分慌張，她立刻陪同做筆錄、聯繫汽車保險業務，也立刻通知老夫妻住在外縣市的子女。這舉動深獲老夫妻全家人信任，恰好今年有筆土地想出售，因此全權交給她負責處理，歷時半年多與買賣雙方的洽談，最後也順利成交了。
在社區服務方面，錢怡穎則會協助社區辦理普渡、疫情期間發送酒精分裝瓶、推廣公司繪畫比賽等。她笑說，自己主力客戶多是40到80歲居多，許多長輩甚至還會買保健食品或水果等給她，或是關心她「以後要不要選店長，以免天天騎車在外風吹日曬」，而無論未來如何轉換職務或是調動分店，她都希望持續服務原本的老客戶，並經營長期深耕的商圈店家，與客戶之間互相尊重、平等互動，加上看到商圈因為有新的店面展店而有新風貌，都是最有成就感的事。