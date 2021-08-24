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先買洗碗機or廚餘機？過來人一面倒選「它」：省時才重要

▲有網友指出，「洗碗機」跟「廚餘機」的價位都是2萬元左右，因此猶豫該先買哪一個？（示意圖／翻攝自pexels）
▲有網友指出，「洗碗機」跟「廚餘機」的價位都是2萬元左右，因此猶豫該先買哪一個？（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-24 18:19:10

隨著科技逐漸發展，近年來推出不少家電幫忙主婦們處理家事，其中「洗碗機」對很多人來說更是必備家電。對此，就有網友指出，自己猶豫要先買「洗碗機」還是「廚餘機」，而兩種家電的價位都是2萬元左右，這讓他相當煩惱，因此發文尋求建議，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，他很討厭洗碗，主要的原因是洗完碗手部皮膚都會龜裂，就算擦乳液也沒用，再加上家裡洗碗槽偏低，導致他每次洗碗都手龜裂又腰痠，因此想買一台洗碗機。

不過，原PO也認為廚餘機是必備的，因為家裡常有廚餘要處理，廚餘機可以分離湯湯水水的食物、降低蟑螂出現頻率，因此好奇問「如果預算兩萬多，P牌烘乾廚餘機和F牌美國洗碗機，大家會優先買哪個啊？」

▲過來人都選擇洗碗機，認為洗碗機能減少較多時間，廚餘還可以冰冷凍庫，再丟垃圾車就好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》
▲過來人都選擇洗碗機，認為洗碗機能減少較多時間，廚餘還可以冰冷凍庫，再丟垃圾車就好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
貼文曝光後，網友一面倒選擇洗碗機，「絕對洗碗機，廚餘丟垃圾車就好」、「廚餘機太耗時間了」、「廚餘可以冰冷藏冷凍或是其他替代方案，但是碗盤永遠只能自己洗」、「廚餘機沒省幾秒，洗碗機是真的有省」、「廚餘機要花時間，還有限制丟的東西，而且固定時間要換的備品也不便宜」、「廚餘機等時間一拉長，直接丟垃圾車廚餘桶更快」。（編輯：許智超）

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