影／iMac電腦包裝暗藏玄機？前蘋果工程師剖析設計細節
你也是「蘋果粉」嗎？Apple是不少人的愛用品牌，有非常多小細節的Apple系列產品，就連包裝也有大學問！YouTube頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」前職是Apple工程師的Ian，就要來開箱Apple近期推出的M1 iMac，為大家來解答藏在包裝裡的一些小玄機。
影像中心/綜合報導
2021-08-26 13:00:00
首先打開包裝前，盒子上會有個小箭頭指示打開方向，讓購買者可以一氣呵成的把包裝打開，Ian 也說細節要求之程度，連拆卸紙都經過多方測試。而包裝內的產品也有小箭頭圖示，以便使用者將包裝膜撕下，直覺性設計是Apple的包裝特色之一。
因為M1 iMac的包裝全面改為使用「環保材質」作為材料，並非以保麗龍做為電腦的緩衝，而是利用紙板做出彈性，達到緩衝效果，四面八方都是用紙板設計，來達到保護電腦不要受到撞擊的效果。
在影片的最後 Ian 說道，很多人不曉得包裝也是Apple產品的一環，被詢問是否會覺得自己苦心設計的包裝產品，消費者不太能注意到其中的小細節而覺得灰心？他卻樂觀表示，其實不會注意到是很正常的，大家期待拆開包裝的心情，就讓包裝團隊覺得十分開心了！（實習編輯：邱咨妤）
▶感謝授權：The DoDo Men - 嘟嘟人
完整影片：https://youtu.be/wkYF8Ywc7HA