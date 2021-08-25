便當盒外「標語」意義是啥？行家曝真實功能 老饕全愣住
便當因為便利且菜色多樣，成為不少人每天必吃的食物之一，而通常我們吃完便後，簡單清洗我們就會丟進回收桶內，不過，近日就有網友分享自己吃完便當之後，卻意外發現便當盒外面有一行字，吸引到眼球的注意，沒想到後來得知功能後，也讓他大驚「真的學到一課」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 10:25:29｜2021-08-25 10:25:37
原PO在「Dcard」貼文指出「中午休息時間剛吃完午餐，便當盒外一行字吸引了我的目光，『用餐畢請撕去截角』，對於三餐外食的我，第一次發現這件事，好奇查了功能後發現，撕去截角是為了防止有心人撿去清洗後重新利用！所以吃完便當如果看到有這標誌，記得要撕一小角」。
貼文一出，網友紛紛回應「還真的沒注意過，長知識了」、「 我都直接把它蓋子給撕了，看你怎麼用」、「小常識Get！以前都不知道」、「完全沒注意到便當盒上面有這個XD」、「就像我在外面用完小紙杯或是塑膠杯都會撕開，就怕店家重複使用」、「這我很久以前就知道，一開始還以為可以集點抽獎」、「哇，誰會要重複使用啊....洗盒子水也要錢吧」、「還真的沒注意過，大開眼界」。
另外，也有不少網友分享外出用餐的小知識，包括「把免洗筷折一半，避免被泡過漂白水再使用」、「餐廳內半開的紙筷子套也要撕，有些真的會重複用＝＝」、「丟餐盒不要把橡皮筋套回去，避免牠們翻垃圾時被橡皮筋套住脖子，謝謝大家」。（編輯：張嘉哲）