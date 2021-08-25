送餐巧遇同學！外送員尷尬「對方變大老闆」：該如何自處
現在許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將美食送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫餐，減少與人群的接觸。而外送員與客戶之間發生的趣事也時有所聞。就有位外送員透露，送餐時巧遇高中同學，發現對方已經是大老闆，車庫裡停著奧迪（Audi），讓他不禁感慨「該如何自處？」
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 10:51:37
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，開頭就強調是「真實案例」，隨即透露外送時遇見以前學生時代的玩伴，發現如今對方已成了大老闆，車庫裡停著一台奧迪；相較之下，騎著改裝機車的外送員不禁有點自慚形穢，感覺被羞辱。
原PO強調自己並非看不起外送員，但忍不住想請教大家，「該如何自處？」文章發佈後掀起討論，網友都鼓勵他腳踏實地賺錢沒啥好慚愧的，「不用比，跑外送正當工作賺取生活費用」、「講實在沒什麼，真的朋友不會在意你做什麼工作」、「職業無貴賤」、「有這種想法才是真正看不起自己，過得踏實就好」、「每個人的生活本來就不一樣，只要不偷不搶，沒甚麼好自卑的」、「大老闆也不一定比較快樂吧，你要的快樂交給自己決定就好，就算錢很多也會不滿足」。
更有網友笑稱，「然後再過幾年，跑外送的憑著辛苦錢慢慢存了頭期款也買了房子，雖然日子平凡但穩定，某天又送到了大老闆，但這次是在馬路邊，結果大老闆因為投資失利，到處趕三點半、車庫裡的奧迪跟房子都被查封，然後之前有錢拈花惹草，老婆已經離婚了，現在在馬路上幫新建案舉牌子發傳單，還問跑外送的怎麼加入」，神劇本讓大家笑翻，獲得不少人按讚。（編輯：倪浩軒）