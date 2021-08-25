根本台灣珍奶最萌代言人！ 奶貓吃飽露圓肚萌翻網友

根據The China Post報導，說到台灣最具代表性的飲料，不外乎就是珍珠奶茶了。在台灣人生活中處處可見的珍奶，現在居然也能在動物身上看見了。
The China Post/綜合報導
2021-08-25 23:30:00
近日，網友Lulu Chen在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發布了一則貼文，只見圖片中一隻小奶貓露出圓滾滾的小肚子，毛色較淺的腹部配上的褐色的圓形花紋，就像是一杯裝滿料的珍珠奶茶。該貼文一出，便引來網友一陣熱議，大讚：「這根本就是最萌珍奶！」
LuLu也在文中提到，她在颱風夜時從公車引擎中撈出一隻小奶貓，當時沒見到貓媽媽，又不忍心將奶貓獨自留在風雨中，便決定收編牠，並取名為「小虎」，這才開始了她與小虎的緣分。
根據《ETtoday寵物雲》報導，LuLu說道，「這幾天小虎暴風成長，肚子上的花紋也從『小珍珠』放大成『大珍珠』，一手抓起的手感更像是拿起料超滿的波霸奶茶，模樣超級可愛」。
這杯「超萌珍奶」貼文曝光後，隨即引來大群網友熱烈的回覆，紛紛留言直呼：「是不是貓媽媽懷孕期間偷喝珍奶XD」、「超可愛的啦」、「插吸管是野蠻的行為直接吸最正點～」、「我家也有珍珠奶貓！」、「滿滿的珍珠奶茶」、「一模一樣欸！！！！！」、「可惡！！害我突然想喝」、「吸爆」、「看來肚肚是奶茶味」。
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