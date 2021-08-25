COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一直打「XD」的都是什麼人？資深共同語言露餡：時代眼淚

▲有網友詢問「一直會打XD的都是什麼人？」問題引發熱議，更引發許多鄉民分享資深表情符號。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友詢問「一直會打XD的都是什麼人？」問題引發熱議，更引發許多鄉民分享資深表情符號。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 12:29:57

現在用即時通訊軟體和朋友聊天時，不少民眾喜歡使用可愛的貼圖來表達心情，不過在貼圖還未盛行前，許多網友早已懂得發揮創意，用英文字母、標點符號結合而成的「顏文字」表達心情。只是隨著時代變遷，年輕人對顏文字的接受程度下降，就有網友詢問「會一直打XD是什麼人？」更直言自己「看到XD就會有莫名火」，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT以「會一直打XD是什麼人」為題發文，透露自己從來不打XD，更直言「看到XD就會有莫名火」，納悶請教大家，「聊天10句有11句XD的是什麼人？」

▲表情符號。（示意圖／取自Unsplash）
▲表情符號可以讓對話變得更生動。（示意圖／取自Unsplash）
文章一出立刻掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「跟我一樣的大叔XD」、「老人」、「30年前的穿越者」、「就是我啦XD」、「我都打xD，嘴還歪一邊超可愛」。

更有資深網友一口氣列出8個「7年級的共同語言」，包括「@@　驚訝」、「= =　不屑」、「^^||　尷尬」、「^^a　歹勢啦」、「^_ ^　機車的笑」、「Q_Q　傷心」、「T_T　很傷心」、「Orz　跪倒」等等，笑稱「打完才發現，這些都已經快變成時代的眼淚」。網友也留言回覆說，「其實有些八九年級還是很常用」、「真的會暴露年紀」、「一堆老人」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀