內用餐廳聲量出爐！火鍋、燒烤沒上榜　「這類」竟拿第一

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內用有條件開放（內用、開放、解封、外帶）
從《Social Lab社群實驗室》貼出的熱門焦點，可以看到網友對餐廳「內用有條件開放」的話題討論極盛。有部分網友表示，因想念餐廳用餐的氛圍，而對於能到餐廳裡「內用」一事感到期待，但也有人認為，三個月的疫情改變大家的用餐習慣，再加上民眾心中的警戒心還未卸下，因此會繼續選擇「外帶」。
店內防疫政策（防疫、隔板、梅花座）
另外，在有條件開放內用的情況下，「店內防疫政策」是多數人會關心的，在文字雲中也可以看到「梅花座、隔板」等字詞。其中還出現「火鍋、壽司、燒肉、吃到飽」等詞，這些都是網友認為適合、也期待到店用餐的餐廳料理。
第一名：日式餐廳（壽司、拉麵）＃7565則
日式餐廳以7565則的討論度拿下聲量第一，因為普遍網友表示，內用才能吃到新鮮、現做的料理，尤其是壽司店、拉麵店皆被認為是「在店內吃比較好吃」，還有網友提到「內用壽司，魚料新鮮多樣化，還可以自己挑」，但也有人指出，在當前防疫階段，仍應避免如迴轉壽司等開放式的飲食習慣。
第二名：中港餐廳（小籠包、熱炒）＃2246則
不少民眾也期待去「中港餐廳」，好好吃一頓台式熱炒、港式小籠包，日前有一篇討論「目前最想去內用什麼」的貼文，底下就有很多人點名「熱炒」，而且知名中式餐飲老店「鼎泰豐」，更推出「專人分菜」與「單人份料理」，希望讓民眾就算在有隔板的狀況下也能好好吃飯，這也引發不少網路討論。
而排行的第三名到第五名依序是「歐式餐廳（義大利麵、牛排）＃1988則、東南亞餐廳（泰式咖哩、泰國蝦）＃1703則、韓式餐廳（炒年糕、部隊鍋）＃1326則」。最後《Social Lab社群實驗室》提醒，目前已有許多餐廳陸續開放內用，但若是要去想念的餐廳用餐，記得做好防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。