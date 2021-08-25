碗裝泡麵加蛋都不熟？老饕「1招」20秒解決：吃過就上癮

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▲許多人都愛在吃碗裝泡麵時加蛋，但卻經常遇到熱水無法將雞蛋沖熟的狀況。（示意圖／翻攝自Pixabay）

拿一個碗，先打蛋，然後加水蓋過蛋，丟微波爐20秒完成水波蛋

先泡麵，然後用泡麵的湯倒到碗裡面，打一顆雞蛋，丟進微波爐20秒