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碗裝泡麵加蛋都不熟？老饕「1招」20秒解決：吃過就上癮

▲你是否遇過吃「碗裝泡麵」時，想要加蛋吃，但熱水沖下後，根本完全不會熟的窘境？（示意圖／翻攝photoAC）
▲你是否遇過吃「碗裝泡麵」時，想要加蛋吃，但熱水沖下後，根本完全不會熟的窘境？（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 15:01:13

泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而一般來說，泡麵有分成袋裝用鍋子煮，也有方便租屋族食用的碗裝泡麵，但碗裝泡麵的缺點即是，想再自己加料並沒辦法，都是利用熱水沖泡的狀況下，例如肉片、蔬菜都無法燙熟，就連容易熟透的雞蛋也常常都半生不熟。而就有網友討論「碗裝泡麵能加蛋嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「小弟自己在外租屋，沒瓦斯爐也沒有其他能開伙的電器，冷冷的天半夜就像吃泡麵，但覺得好像有點小單調，有想要打個蛋，只能用飲水機的熱水泡泡麵，蛋有辦法讓他熟嗎？ 還是有什麼祕技可以讓熱水煮泡麵加蛋好吃的，我很好奇」。

▲有網友好奇提問，「泡麵上的蛋，要怎樣煮才漂亮？」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲許多人都愛在吃碗裝泡麵時加蛋，但卻經常遇到熱水無法將雞蛋沖熟的狀況。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「有飲水機的話可以，先將雞蛋浸泡在熱水裡面，先讓它凝固，再打進泡麵裡面，然後再加熱水」、「先用熱水悶蛋，再打進碗內」、「想吃熟一點就是先拿去泡熱水一陣子，再打入碗裡，最好泡熱水的是鋼杯+蓋子」、「說不行的是沒經驗吧，就是先泡飲水機一百度的熱水啊，凝固一點後打進泡麵，加新的熱水，至少就有7、8分熟了」。

另外，也有人回文表示「拿一個碗，先打蛋，然後加水蓋過蛋，丟微波爐20秒完成水波蛋」、「先泡麵，然後用泡麵的湯倒到碗裡面，打一顆雞蛋，丟進微波爐20秒，超漂亮水波蛋不會破又有熟，比鍋子煮破破爛爛的蛋還要優，再倒回去泡麵裡就能爽吃，完全不需要爐灶」。（編輯：張嘉哲）

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