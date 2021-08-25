日本「人氣美食」大輸台灣？老饕一吃臉秒綠：日人也認同
日本擁有不少頗具特色的道地美食，讓台灣人對其有著一定程度的嚮往。對此，就有一名網友指出，發現網路上常評價日本煎餃大輸台灣，但他一嚐卻覺得並不差，讓他納悶「鄉民是不是沒吃過日本煎餃？」而掀起許多老饕留言揭開台、日煎餃差異。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 15:20:04
原PO於PTT八卦板上發文，表示他某天到一間發源於日本的連鎖餐廳，吃了餃子後發現並不糟糕，這就讓他納悶為何網路上普遍給予低評價，甚至還有人大推其他台灣連鎖品牌，好奇詢問「老實說鄉民是不是沒吃過日本煎餃，在那邊人家難吃，是不是這樣？」
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「日式煎餃是真的難吃到配飯會好過一點」、「煎餃就台灣超少數可以完勝日本的食物」、「我遇過的日本人都認同台灣鍋貼屌虐日本喔！認真」；甚至有人點出偏愛台灣煎餃原因，「日本煎餃的餡太鬆～少了攪打的步驟吧」、「日本餃子是喜歡把餡打得太細碎，沒汁也沒口感」、「日本價位一顆平均10元起，我不如吃台灣，而且size大概是台灣鍋貼的2/3」、「其實重點是太貴，你買路邊價我會買」。
不過，仍有老饕提出不同見解，「我反而覺得台灣鍋貼不合我胃口」、「兩種其實不同類型，日本煎餃的皮比較好吃，餡是台灣好吃」，甚至有人緩頰，「口味這種東西，有人喜歡有人不喜歡」、「你喜歡吃就吃」、「就台灣人只吃得起台灣口味，結案」，認為口味總是因人而異。（編輯：陳雅雲）