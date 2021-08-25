餵死風水魚惹怒老闆！同事「神回1句」秒化解 全場笑翻
踏入職場除了每天得面對繁複工作外，平常與同事、主管之間的應對進退更是充滿學問，很多時候人際關係的拿捏，反而是辦公室內最大的課題。近日，就有網友分享，同事不小心把老闆心愛的「風水魚」餵死了，沒想到同事竟說一句，讓老闆瞬間氣消，令人看了十分驚訝。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 16:26:10
香港一名網友在《香港討論區》表示，老闆在辦公室養了一條風水魚，且相當重視牠。直到某天工作時，一位同事進辦公室後，想要幫忙餵魚，但卻沒有餵正常的魚飼料，反而投了其他不明的物體，結果風水魚吃了異物後，竟瞬間翻肚死掉，讓所有人嚇得起雞皮疙瘩。
此事很快就傳到老闆耳裡，不但氣到全身發抖，還對著那名同事破口大罵。同事聽完深怕自己被開除，於是隔天買了一條更貴的風水魚給老闆，並告訴對方 「之前那條魚會死，都是為了要幫老闆擋災」，想不到老闆真的相信了，此事才慢慢地平緩下來。
貼文曝光後，網友紛紛笑說，「是老闆太好騙嗎哈哈哈」、「同事的口才和隨機應變的能力，佩服」、「同事腦袋也轉得太快了吧！」、「還有這一招！太強了吧」、「懂得危機處理，你同事天生就是管理人才」、「你的老闆會不會太天真、太好騙了啊？」、「你同事太狂了！」、「我也要把這招學起來，以後用來應付老闆」。（編輯：許智超）