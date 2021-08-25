電線桿被「鐵絲網」包圍？走近一看聽到滴答聲：小心空襲
現代人手一支智慧型手機，經常看到路上行人都成了低頭族，沈浸在網路世界中。但別忘了抬頭看看城市風景，有時說不定能發現意外的驚喜。就有位女網友分享了數張街道上電線桿的照片，只見桿身宛如被「鐵絲網」包圍，讓她笑稱走過會「聽到滴滴答答的下雨聲」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 15:25:58
原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了數張照片，驚呼「遠看以為這些是鐵絲網...」照片是原PO從路上行人視角仰望天空，只見穿梭在電線桿間的電線犬牙交錯般地長出許多「鋸齒狀」物，遠遠看就像是鐵絲網，但其實那些小小的「鋸齒狀」物都是一隻隻的鳥兒，鳥兒完全無視人類防疫規範，可說是緊密連結群聚得不亦樂乎。
原PO更笑稱「走在這條路上會聽到滴滴答答的下雨聲，沒錯是鳥屎」。生動描述了這群鳥兒給街道帶來的影響，笑翻的網友紛紛留言回覆說「屎字路口」、「好想去抖電線」、「線上社群網站」、「窗外的麻雀在電線桿上多嘴...也太多了」、「空襲警報」、「何其壯觀」、「聽見鳥屎的聲音」、「密集恐懼症患者表示害怕」。
不過也有網友發揮創意，稱讚「天空的珍珠項鍊真美」，更有不少花蓮民眾分享街拍照片，也能看到類似的「鳥類搖滾區」群聚現象。另外也有網友擔心，「想買車的人，看看這些鳥」、「乾掉的鳥屎很難洗...你又不想用手碰」。（編輯：倪浩軒）