《不可能的任務7》來真的！阿湯哥指揮火車「摔下懸崖」
好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）正在英國如火如荼地拍攝《不可能的任務7》，受到疫情影響，電影的拍攝進度一延再延，更數度傳出阿湯哥在片場發怒的消息。不過無論如何，拍攝工作終於也快到尾聲，近日更流出劇組真的讓一節火車衝出懸崖的畫面，讓網友驚呼連連。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 16:57:40｜2021-08-25 18:01:57
從在電影拍攝現場流出的側拍影像可以看見，一節火車冒著白煙疾駛，上方還有直升機在頭頂盤旋。火車的軌道盡頭卻是一壁陡峭的斷崖，最終火車就真的一路衝往天空，然後再受到重力拉扯直接以90度姿勢掉落地面，讓在旁圍觀的民眾驚呼連連。 雖然現在好萊塢動作片普遍借重電腦特效的後製幫助，明星們多在綠幕前完成表演，但也有少數像湯姆克魯斯一樣，盡可能堅持以實物實景拍攝的老派硬漢浪漫，《不可能的任務》系列無論是攀爬杜拜塔、手攀飛機外升空、2萬5000英尺高空跳傘、駕駛直升機做特殊飛行等等高難度動作，都親自上陣，也替電影創下良好口碑。
《不可能的任務7》最新上映日期暫定為2022年5月27日，但由於影片尚未殺青，因此實際上映日仍有可能變動，請以官方最新說法為準。（編輯：倪浩軒）