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月薪35k到年薪120萬！文組哥列「9提醒」被推爆：很佩服

▲有文組的網友分享，自己家裡沒資源、沒背景，但靠自己努力從月薪35k到年薪120萬元，最後也分享9點提醒。（示意圖／取自unsplash）
▲有文組的網友分享，自己家裡沒資源、沒背景，但靠自己努力從月薪35k到年薪120萬元，最後也分享9點提醒。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-25 16:43:06

不少人認為文組與理組之間的差異似乎永遠有道鴻溝，尤其在薪資方面更是常被比較。對此，就有網友分享，自己是普通文組畢業，工作快10年了，雖然家裡沒資源、沒背景，但他靠著努力從35k慢慢升，現在的年薪已經有120萬了，因此他也列出9點提醒大家不要妄自菲薄，貼文也引起熱議。

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原PO在《Dcard》表示，他是普通文組畢業，當兵一年後開始工作，2012年到現在也快滿10年了，他也從原本的月薪3萬5千元升到年薪加年終120萬元。他透露，家裡沒資源、沒背景，這些全是靠自己的努力，才能晉升為副課長。

原PO列出9點提醒，首先最好「找上市上櫃的公司」，因為普遍遵守勞基法、加班一定有加班費，且升遷管道比較透明、加薪年終及三節都會有，福利普遍比較好。接著要認清自己沒背景，因此「一定要比別人努力」，每當他要下班時，都會主動問主管有沒有其他事要幫忙，若沒有則去幫其他在加班的同事。

原PO解釋，這麼做的原因「就是要製造好印象」，等時間發酵，很大的機率會被主管提拔，同事也會說好話，他正是因此才能在工作5年後，被外派到日本工作3年，返台後升副課長。他也提到「不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨」，他只在旁邊聽同事的抱怨牢騷，自己則忍氣吞聲，以免被抓到把柄。

▲原PO提到一點是「不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨」，自己忍氣吞聲，避免被抓到把柄。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO提到一點是「不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨」，自己忍氣吞聲，避免被抓到把柄。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
另外幾點則是，「把薪水的四分之一拿去做投資」、「做任何事交出去前一定要檢查再檢查」、「問問題前先查資料，先思考再問」、「多充實自己」、「抗壓性要好」。還有一點是「29歲前沒交女友都在衝事業」，因為深知自己經濟能力不夠，也全力為事業衝刺，直到從日本回來升官後，很快就交到女友，去年也結婚了。

原PO強調，120萬可能對很多人不算什麼，甚至嗤之以鼻，但他是從月入35k慢慢爬上去的，這中間的辛苦付出只有自己知道，因此要勉勵大家「文組只要努力，就算學歷不是台大政大、中字輩，也能破百的，要相信自己！」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「第三點是真的…職場上沒有真正的朋友」、「很佩服你，也覺得你的價值觀很棒」、「雖然不是每個觀點都適用所有人，但職場觀念真的不錯」、「覺得你很強，佩服」、「第三點真的很重要，遇到只會抱怨、散發負能量的同事心中都會默默扣分」、「照著自己的步調加油，你很棒」。（編輯：許智超）

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