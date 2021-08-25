月薪35k到年薪120萬！文組哥列「9提醒」被推爆：很佩服

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找上市上櫃的公司

一定要比別人努力

不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨

▲原PO提到一點是「不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨」，自己忍氣吞聲，避免被抓到把柄。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

把薪水的四分之一拿去做投資

做任何事交出去前一定要檢查再檢查

問問題前先查資料，先思考再問

多充實自己

抗壓性要好

29歲前沒交女友都在衝事業