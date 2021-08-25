月薪35k到年薪120萬！文組哥列「9提醒」被推爆：很佩服

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO列出9點提醒，首先最好「找上市上櫃的公司」，因為普遍遵守勞基法、加班一定有加班費，且升遷管道比較透明、加薪年終及三節都會有，福利普遍比較好。接著要認清自己沒背景，因此「一定要比別人努力」，每當他要下班時，都會主動問主管有沒有其他事要幫忙，若沒有則去幫其他在加班的同事。
原PO解釋，這麼做的原因「就是要製造好印象」，等時間發酵，很大的機率會被主管提拔，同事也會說好話，他正是因此才能在工作5年後，被外派到日本工作3年，返台後升副課長。他也提到「不隨便展現自己的負面情緒，不抱怨」，他只在旁邊聽同事的抱怨牢騷，自己則忍氣吞聲，以免被抓到把柄。
另外幾點則是，「把薪水的四分之一拿去做投資」、「做任何事交出去前一定要檢查再檢查」、「問問題前先查資料，先思考再問」、「多充實自己」、「抗壓性要好」。還有一點是「29歲前沒交女友都在衝事業」，因為深知自己經濟能力不夠，也全力為事業衝刺，直到從日本回來升官後，很快就交到女友，去年也結婚了。
原PO強調，120萬可能對很多人不算什麼，甚至嗤之以鼻，但他是從月入35k慢慢爬上去的，這中間的辛苦付出只有自己知道，因此要勉勵大家「文組只要努力，就算學歷不是台大政大、中字輩，也能破百的，要相信自己！」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「第三點是真的…職場上沒有真正的朋友」、「很佩服你，也覺得你的價值觀很棒」、「雖然不是每個觀點都適用所有人，但職場觀念真的不錯」、「覺得你很強，佩服」、「第三點真的很重要，遇到只會抱怨、散發負能量的同事心中都會默默扣分」、「照著自己的步調加油，你很棒」。（編輯：許智超）