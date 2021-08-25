家中廚房狂傳詭異「咕咕聲」！她嚇呆求助　過來人揭真相

如果在家中莫名聽到怪聲音，卻又不知源頭是何物，肯定相當緊張；對此，就有一名女網友發文，表示常常在家中廚房聽見櫃子傳出詭異聲，但家中沒有養任何寵物，讓她相當害怕，不知該如何是好，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示這三個月以來，時不時就會聽到廚房有像是青蛙的呱呱聲、咕咕聲，「而且有時候偏向瓦斯爐，有時偏向流理台，按聲音來源，我和媽媽覺得聲音應該是在廚房流理台下的櫥櫃裡」。





但原PO也害怕一不小心打開，會有什麼可怕的生物衝出來亂竄，「我不敢抓，也沒人能幫忙。更重要的是，平常我上班，家裡只剩老媽媽，我不能冒著她被嚇的風險而有什麼意外」，因此她也在文末尋求幫助，「不知道各位網友們，有沒有類似的經驗，能不能告訴我那可能是什麼生物？我該怎麼解決這件事情」？





▲原PO自家廚房的流理台，時常傳出怪聲音。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

另外，也有網友提醒並建議，「版主先檢查排油煙管有無鳥類吧，我家就有鳥類在排油煙管躲太陽休息」、「檢查看看是不是抽油煙機管道被小鳥入住了」、「不要緊張啦，任何管路都可能傳遞別人家的聲音，不要自己嚇自己」、「先開一小縫，沒什麼反應時，慢慢清理裡面的東西，牠們覺得受干擾，可能就搬家了。若有什麼小動物，衝出來，因只一小縫，又有心理準備，你也好處理」。（編輯：郭佩蓉）



