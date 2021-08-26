前男友無極限！她「發票中4萬」遭討4年　媽寶事蹟嚇壞網

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，兩人一起出門逛街時，前男友還會跟媽媽十指緊扣牽手，自己在後面活像個跟班。此外，她的花費都是自己出，而前男友則是花媽媽的錢，連一杯飲料都要媽媽買，甚至還要問可不可以買。誇張的是，前男友跟媽媽黏在一起，還有辦法劈腿。
原PO回憶，她抓包後當面指責前男友，結果媽媽卻說「又還沒結婚，多認識一點怎麼了」，讓她聽了當場傻眼，所以才交往2個月就決定分手。然而，在兩人交往期間，她曾一個人去夢時代買東西，那張發票中了二獎4萬元，前男友得知這件事後，還跑到她家要錢，「我媽以為是詐騙還報警，總之鬧的不是很好看」。
在這4年間，前男友還對「發票中獎」一事耿耿於懷，不斷傳訊息要求原PO分錢，封鎖後還會用其他帳號騷擾。上禮拜又傳訊息說「那張發票是因為我讓妳一個人去逛街才中的，有必要分我們」、「我媽說當初去綠島時，妳一直擺臭臉，她也要求精神賠償」、「我們那時候在一起，妳應該要幫我出錢才對」，讓她看了相當無言。
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「不要臉簡直頂天了啊」、「這目前看過第一名的媽寶耶」、「還沒看過這麼扯的」、「真的是長見識了耶…遇到什麼東西啊」、「哇，這吃相難看到不行」、「這是目前看過最扯的！」、「太神奇了呀，媽寶王」、「我看到下巴快合不起來，太瞎了吧」。（編輯：許智超）