存滿買房！阿公霸氣「存錢筒」曝光 全場跪：根本許願池
許多人都有存錢的好習慣，特別是將零錢存到撲滿裡，看著一枚銅板一枚銅板的積少成多，時間久了不僅很有成就感，也能獲得一筆不小數目的存款。有位女網友就分享了自家阿公的霸氣「存錢筒」，阿公直接把零錢丟進魚缸內，特別的儲蓄習慣讓大家全看呆，有網友就高呼「根本許願池！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 11:17:48
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，笑稱「我家阿公的存錢筒。」隨即分享照片，照片中可以看見阿公把零錢直接丟進魚缸內，而且魚缸還不是養金魚的小魚缸，看起來應該是3尺缸，大小非常可觀。缸內擺有茶壺、貝殼，魚缸底下的櫃子也貼上貝殼當作裝飾，整體看起來不僅財氣四溢，還極具特色視覺效果。
網友們紛紛在底下留言回覆說，「好酷的存錢筒喔」、「下次去妳家想玩一把抓」、「台灣錢淹腳目」、「許願池吧」、「過年的時候不用發紅包，直接歡樂一把抓，一人一次機會」、「阿公希望你們把他當許願池投幣」、「好美喔～這存錢筒當景觀也很美，不知道的以為是當擺設漂亮」。
更有網友認真估計，「有數學系的可以算出來50塊存到滿是多少錢嗎」、「大概900萬」、「這一缸存滿可以買一間房了」。原PO也補充解釋「阿公說存滿要給孫當教育基金」，祖孫情讓人感動。（編輯：倪浩軒）