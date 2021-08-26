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太暖了！她外送訂剉冰沒馬上拿　外送員「1招」助攻

▲太暖了！她外送訂挫冰沒馬上拿，外送員「1招」助攻。（示意圖／翻攝自剉冰臉書粉專）
▲太暖了！她外送訂挫冰沒馬上拿，外送員「1招」助攻。（示意圖／翻攝自剉冰臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-08-26 11:25:19

現代人如果在百忙中無法抽出時間，會選擇使用外送平台訂餐，省去找午餐、等待及購買的時間。若是無法馬上領餐，只要使用行動支付，就能請外送員將餐點放在指定位置。近日有網友在網路論壇分享，使用外送平台訂剉冰，請外送員放在網友的機車上，不料下樓取餐，看到外送員的一個貼心舉動，讓網友直呼：「太暖了！」。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「外送員幫我的剉冰撐傘！」的貼文，原PO表示，使用外送平台訂剉冰，請外送員把剉冰放在她的機車上，不過下樓後看到，原PO的剉冰在「撐傘」，她後來表示，小傘平常都是來遮手機的，不料遇上可愛的外送員，把剉冰放在小傘底下，讓原PO看到的瞬間覺得超級貼心。

▲原PO在網路論壇《Dcard》分享，使用外送平台訂剉冰，因為沒馬上拿，請外送員放在機車上。
▲原PO在網路論壇《Dcard》分享，使用外送平台訂剉冰，因為沒馬上拿，請外送員放在機車上。 （圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
貼文一出，網友紛紛留言表示，「雖然感覺沒什麼用，但熊貓外送員也太暖」、「蠻有心的，很可愛」、「遇到這種外送員會開心一整天」、「有時候看到貼心又溫柔的帥哥外送員，真的會很想搭訕」、「哈！好可愛的外送員！」、「好喜歡這種可可愛愛的外送員，想著他們做這件事的動機就覺得真的好可愛」。

還有網友歪樓，期待外送員與原PO的感情發展，「在一起在一起在一起」、「所以在一起了嗎？」。但也有網友覺得小傘很可愛，「我每次經過外送的機車都覺得那個小傘傘好勾錐」、「那個小傘好可愛哈哈」`「求那個小傘傘的連結」。（實習編輯：歐雅如）

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