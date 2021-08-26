男想拆掉柱子上「老舊白盒子」！行家急勸：會變全民公敵
你曾在家附近看過這盒子嗎？一名網友表示，發現柱子上被安裝了一個白色盒子，裡面甚至塞滿了許多電線，這就讓他動了念頭想把它拆除，因而上網尋問「有人知道這一顆是什麼嗎？想把它移除」。然而，就有行家一看紛紛急勸「會變全民公敵！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:32:44
原PO於臉書社團《裝潢DIY研究室》上張貼照片，只見畫面中，柱子上有個神祕的白色盒子，裡面還有不少電線，而其外表似乎隨著時間變得老舊、斑駁，文中他便不解求助「有人知道這一顆是什麼嗎？想把它移除，因為下面電箱裡面的線都斷掉比較多。以後有想把柱子打掉。」
問題一曝光，就有行家揭開真面目，「電信的電線盒，附近的電話線、網路線都在這裡面；你覺得不美觀或是裝修要拆掉，要打電話叫他們移動，別直接剪掉，不然你跟鄰居的電話網路都會被斷線」、「拆了，你會變成全民公敵，會被鄰居罵到臭頭」、「我剪過。然後我家市話就斷了」、「DJ箱 ，電信的分線箱」、「這是有關係到鄰居，電話線問題，要移要請電信公司」、「請電信移走，我5月份才移走一顆」。
此外，也有不少人紛紛急勸原PO，「柱子可以隨便打掉嗎」、「柱子打掉前要先看一下建築物的結構圖才可以，隨便動的話很危險啊」、「那是電話的分線盒...別亂拆呢...柱子更是不能拆，先判斷是不是結構支撐的柱子」、「柱子不要亂打，地震時有一些大樓就是因為住戶或商家擅自破壞結構倒塌的」。（編輯：陳雅雲）