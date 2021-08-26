老闆深夜突發紅包！同事嗨翻上線狂搶 「隔天下場」超慘
每間公司的福利、待遇都不一樣，但你有想過老闆給的福利，可能會是陷阱嗎？近日，大陸就有名網友抱怨，老闆突然在深夜發紅包，不少同事看到都上線開搶，沒想到隔天的下場卻超慘，讓他傻眼直呼「真的有夠雙標」，事情一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 13:03:50
根據《杭州日報》報導，大陸杭州一名網友阿福（化名）表示，日前深夜0時老闆突然在公司群組發紅包，同事們看到有好康，沒多想就立刻上線搶紅包。怎料，隔天一早老闆在群組通知人資部，「請查深夜0時還在領紅包的那些同事，關注他們白天的表現和績效」。
老闆接著還說「畢竟人的精力是有限的，要利用各種大數據，做好員工經營，發揮員工才智價值」。阿福透露，那些同事後來不但被查績效，到公司還被老闆約談。可見老闆名義上是關心員工，但實際上卻是在警告員工，晚睡會影響工作態度。
這讓阿福忍不住質疑，「晚上回工作消息就是敬業，搶個紅包就是晚上不睡、影響白天工作？真的是有夠雙標呢」。事情曝光後，網友也紛紛回應，「傻眼…這老闆也太閒了吧」、「老闆沒事做了嗎」、「12點對年輕人來說算早了吧」、「那老闆這麼晚睡，怎麼管理好公司呢」、「老闆自己半夜不睡覺在調查，也是讓人無言」。（編輯：許智超）