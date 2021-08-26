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夫妻情趣不同調！《鄧一個人咖啡》曝如何理出相處之道？

▲本週五（27日）《鄧一個人咖啡》的直播，鄧惠文醫師將針對「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」進行討論。（圖／姊妹淘製作）
▲本週五（27日）《鄧一個人咖啡》的直播，鄧惠文醫師將針對「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」進行討論。（圖／姊妹淘製作）

文/姊妹淘

2021-08-26 14:07:41｜2021-08-26 14:10:27

藝人王瞳前陣子在《耶一同進城》的直播中，向老公艾成坦承自己近十年來的心聲「好像跟一個機器人、木頭結婚」、「我不是要一個很會做家事的老公，是陪我聊天、陪我吃飯，兩人在街上散散步，很簡單的幸褔」。事後王瞳也表示會選在直播上溝通，是雙方經過深談後想讓大家知道「溝通並不是爭對錯，而是讓對方知道自己真實的感受，一起成長」。本週五（27日）《鄧一個人咖啡》的直播，鄧惠文醫師將談談「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」。

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專欄作家凌茜有感而發地撰文《老實男很好，只是不見得適合每個人　「公式化的盡責」一定能使人安心嗎？》，獲得廣大讀者熱烈迴響！《姊妹淘》於粉絲專頁提出你們覺得性格穩又不花心的老實男最適合列入老公人選嗎？」調查，不只引來藝人王晴留言「我爸就是模範生」，更激起眾多粉絲討論並寫下自己真誠的見解，留言相當精彩！其中，「老實不代表不花心，但長輩都很愛古意人」、「老實男墊墊吃三碗公」、「老實男有些是媽寶耶」等反饋，最獲網友們按讚表示認同。

其實這也是很多人在婚姻跟感情裡面會遇到的狀況，只要另一半該做的都有做，大家就會覺得這樣是嫁了一個好老公、婚姻很美滿，但自己完全不這麼認為，總覺得還差了一點什麼⋯⋯每當跟別人抱怨起時，卻只會得「不知足」這種回應。

一個再營養的食物，每天吃還是會膩的，老公如果沒有一點情趣，夫妻之間越來越平淡，兩人的關係好像只是為存在而存在，每天按表操課的生活真的讓人好受不了！

▲夫妻情趣不同調，如何引導出理想關係？（圖／姊妹淘製作）
▲夫妻情趣不同調，如何引導出理想關係？（圖／姊妹淘製作）
你有想過在這段關係裡面，你要另一半是用來做什麼的？陪伴你或者替你效勞任何事？而當兩人在一段關係裡，需求不一樣時，又要如何引導對方，或是如何配合對方，讓彼此的需求都能被看到？《鄧一個人咖啡》在本週五中午12點30分的直播節目中，鄧惠文醫師將為大家解析夫妻情趣不同調，如何引導出理想關係？

更多《鄧一個人咖啡》的節目資訊，請準時鎖定《姊妹淘》、《NOWnews今日新聞》。

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